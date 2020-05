Corona Virus Trailer Release: फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने लॉकडाउन पीरियड के बीच अपनी अगली फिल्म कोरोना वायरस (Corona Virus) का ट्रेलर जारी किया है। राम गोपाल वर्मा ने लॉकडाउन के बीच ही फिल्म को शूट किया है। डायरेक्टर के मुताबिक- सोशल डिस्टेंस को लेकर सावधानी बरतते हुए फिल्म को कंप्लीट किया है। कोविड 19 (COVID-19) पर बनी इस फिल्म के ट्रेलर में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है, जिसकी एक महिला सदस्य को कोरोना हो जाता है। धीरे-धीरे कैसे उनके घर में ये वायरस अपना कब्जा जमा लेता है ट्रेलर में दिखाया गया है।

राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर अपनी फिल्म के ट्रेलर को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- ‘यहां देखें कोरोना वायसर फिल्म ट्रेलर। यह कहानी ल़ॉकडाउन में सेट की गई है और लॉकडाउन में ही शूट भी की है। मैं ये दिखाना और जताना चाहता था कि कोई भी हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो सिर्फ कोरोना या फिर भगवान।’

रामू ने आगे लिखा- ‘कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने कैसे लॉकडाउन में फिल्म बना ली। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ आप खुद रोक सकते हो।’ राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा- ‘यह पहली ऐसी फीचर फिल्म है जो कि कोरोना वायरस पर बनी है। यह दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इस सब्जेक्ट पर बनी है। हमारे क्रिएटिव कलाकार लॉकडाउन में भी लॉकडाउन नहीं रह पाए।’

Here is the CORONAVIRUS film trailer..The story is set in a LOCKDOWN and it has been SHOT during LOCKDOWN ..Wanted to prove no one can stop our work whether it’s GOD or CORONA @shreyaset https://t.co/fun1Ed36Sn

