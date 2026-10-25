टीवी के मशहूर कुकिंग शो ‘कुकू विद कोमाली’ से लोकप्रिय हुए शेफ के. दामोदरन यानी शेफ दामू का निधन हो गया है। उन्होंने रविवार, 25 अक्टूबर को चेन्नई में आखिरी सांस ली। वह 72 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

शेफ दामू को साल 2025 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान खाद्य उद्योग में उनके योगदान के लिए मिला था। खाना बनाने की कला को लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई। ‘कुकू विद कोमाली’ में बतौर जज और होस्ट उनके सहज और मिलनसार अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

1977 में शुरू किया था करियर

साल 1954 में जन्मे दामोदरन ने होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से की थी। इसके बाद उन्होंने 1977 में तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर वह शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े और कई होटल मैनेजमेंट संस्थानों का नेतृत्व किया।

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उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में पीएचडी की। उनके पद्मश्री प्रोफाइल के मुताबिक, वह इस विषय में डॉक्टरेट हासिल करने वाले भारत के पहले शेफ थे।

तमिल खानपान को दुनिया तक पहुंचाने में दिया योगदान

शेफ दामू का काम सिर्फ किचन और टीवी शो तक सीमित नहीं था। उन्हें तमिलनाडु की पारंपरिक पाक कला, खासकर चेट्टीनाड व्यंजनों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने 20 से ज्यादा कुकबुक लिखीं। इसके अलावा, कैटरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी कई किताबें तैयार कीं, ताकि नई पीढ़ी को खाना बनाने की बारीकियां सिखाई जा सकें।

24 घंटे से ज्यादा लगातार खाना बनाकर बनाया था रिकॉर्ड

शेफ दामू को बड़े पैमाने पर खाना बनाने के लिए भी जाना जाता था। साल 2010 में उन्होंने लगातार 24 घंटे, 30 मिनट और 12 सेकंड तक खाना बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इस दौरान उन्होंने कुल 617 व्यंजन तैयार किए थे, जिनका वजन करीब 190 किलोग्राम था।

उनके नाम एक विशाल डोसा बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी करी तैयार करने में योगदान देने जैसे रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उन्होंने 14.7 मीटर लंबा डोसा बनाया था, जो उनके अनोखे पाक कौशल का उदाहरण बना।

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मिड-डे मील योजना में भी किया काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेफ दामू ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया था। उन्होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रसोइयों को प्रशिक्षण देने में भी योगदान दिया। इस तरह उन्होंने अपने हुनर को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, पारंपरिक खानपान और सामाजिक कल्याण से जुड़े कामों में भी अहम भूमिका निभाई।