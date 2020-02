विवादों में Filmfare Award, फैंस ने बताया फिक्स्ड, सोशल मीडिया पर बायकॉट की उठी मांग

Amazon Filmfare Awards 2020: हाल ही में गीतकार मनोज मुंतशिर ने फिल्मफेयर में उनके गाने ‘तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं’ को कमतर आंकने और गली बॉय के ‘अपना टाइम आएगा को’ अवॉर्ड दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ट्विटर पर यहां तक ऐलान कर दिया कि जीवन भर वह किसी भी अवॉर्ड शो में शामिल नहीं होंगे। गीतकार के इस ऐलान के बाद मामला काफी तुल पकड़ लिया है। अब फैंस फिल्मफेयर के बायकॉट की मांग कर रहे हैं।

जोया अख्तर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली बॉय को कुल 13 कैटेगरी में अवॉर्ड दिए जाने को लेकर फैंस काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया यूजर्स एक ही फिल्म को इतने अवॉर्ड दिए जाने और बाकी के फिल्मों को नजरअंदाज करने आरोप लगा रहे हैं। गली बॉय के अपना टाइम आएगा गाने को अवॉर्ड देने और केसरी के तेरी मिट्टी को नहीं दिए जाने को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं।

एक यूजर ने सुपर 30 और केसरी का कोलाज पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, इस तथ्य को पचा नहीं सकता कि रणवीर सिहं के परफॉर्मेंस के आगे इन दोनों के परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया। एक यूजर ने फिल्मफेयर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए लिखा- घंटा लेकर जाएगा को अवॉर्ड और तेरी मिट्टी को नहीं? फिल्मफेयर अपनी विश्वसनीयता खो रहा है।

इसी बात को एक और यूजर ने उठाया। लिखा, फिल्मफेयर अवार्ड ने अपनी विश्वसनीयता बहुत पहले खो दी है, जब करण जौहर, यश चोपड़ा, शाहरुख खान, फराह खान और फरहान अख्तर आदि ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे ….. फिल्मफेयर का केवल एक ही एजेंडा है … यदि आप अवार्ड या होस्ट में मंच पर प्रदर्शन करते हैं आपको एक ट्रॉफी मिलेगी ही।

Cannot digest the fact that both of these performances were ignored over Ranveer’s performance in 8 Mile rip-off #BoycottFilmfareAwards pic.twitter.com/VDYihrAWzy — BihariBabu (@mayanksledger) February 17, 2020

Filmfare award lost its credibility long back, when Karan Johar, yash Chopra, Shahrukh Khan, Farah Khan & Farhan Akhtar etc start interfering….. Filmfare is having only one agenda… if u perform on stage at award night or host u will take a trophy. pic.twitter.com/QsTSXcbFQo — Noresh Gupta (@NoreshGupta) February 17, 2020

इस बहाने एक यूजर ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि आलिय भट्ट के 15 मिनट के परफॉर्मेंस रानी मुखर्जी के मर्दानी को ढक दिया। SOTY2 के लिए अनन्या पांडे डेब्यू अवार्ड पा गईं? WTF? मैं नाराज़ हूं। नेपोटिज्म अपने सबसे अच्छे रूप में। अच्छा जा रहा है बॉलीवुड।

15 minutes performance (Aliya Bhatt) over Rani Mukerji’s Mardaani?

Ananya Pandey Winning Debut award for SOTY2? Wtf? I’m pissed off.#Nepotism at its best. Good going Bollywood. — Bijay Sunuwar (@BijaySunuwar6) February 15, 2020

