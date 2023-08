अगला बर्थडे साथ में मनाएंगे… जैकलीन फर्नांडिस के जन्मदिन पर कॉनमैन सुकेश ने जेल से लिखी चिट्ठी!

Jacqueline Fernandez: सुकेश चंद्रशेखर के नाम से एक चिट्ठी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जिसमें लिखा है कि सुकेश, जैकलीन का अगला बर्थडे उनके साथ मनाएंगे।

जैकलीन फर्नांडिस के जन्मदिन पर सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी वायरल (फोटो-ट्विटर Chandu_jacque)

