तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मीडिया में वह अपनी बेहतरीन इंग्लिश को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि अब वह अपना एक अलग ही अंदाज पेश कर रहे हैं। दरअसल, इन दिनों शशि थरूर बतौर स्टैंडअप कॉमेडियन बन लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। जी हां, इस बात की जानकारी भी खुद कांग्रेस नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर दी है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर 3 वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो 46 मिनट के ड्यूरेशन का है, जिसमें वह मलयालम भाषा में ठहाके लगाते दिख रहे हैं तो 2 अन्य छोटे-छोटे वीडियो में वह इंग्लिश में अपनी अंग्रेजी के दिलचस्प किस्से सुनाते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता के दोनों ही एंटरटेनिंग वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहे हैं।

थरूर जिस शो की स्टेज पर कॉमेडी करते दिख रहे हैं उसका नाम है One Mic Stand..यह शो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर 15 नवंबर लाइव हुआ है, जिसकी क्लिप्स के जरिए वह लोगों को हंसा रहे हैं। कॉमेडी के मंच पर पहुंचे थरूर कह रहे हैं कि, ”कई बार, हम राजनीतिक बिरादरी में एक या दो मजाक करते हैं, हालांकि राजनीतिक दुनिया में हंसना हमेशा एक बड़ा जोखिम होता है। हालांकि, यह लाइव कॉमेडी एक्ट, विशेष रूप से, अपने आप में मजेदार और पुरस्कृत है। यहां ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ड्राइवर होने के नाते वह अपने दर्शकों को एक हंसी की यात्रा पर ले जा रहा है।”

One Mic Stand सीरीज के 5 एपीसोड हैं जिसे सपन वर्मा होस्ट कर रहे हैं। शो का हिस्सा शशि थरूर के अलावा तापसी पन्नू, विशाल ददलानी, जाकिर खान, कुनाल कामरा, रोहन जोशी, रिचा चड्ढा जैसी तममा जाने- माने चेहरे हैं।

इस शो में पांच हस्तियों को पांच स्टैंड अप कॉमेडियंस से टक्कर लेते नजर आ रहे हैं और यहां लाइव ऑडियंस भी नजर आ रही है। शशि थरूर को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा से टकराना है। बता दें कि कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर अपनी तीखी बयानों के लिए जबकि थरूर अपने इंल्गिश के लिए।

