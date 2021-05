कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया। खुर्शीद ने राहुल गांधी और राजीव गांधी की कोलाज तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के पूर्व और भविष्य के राजा। उनकी यह बात कई लोगों को रास नहीं आई जिनमें जाने माने लेखक जावेद अख्तर भी शामिल हैं। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ‘लोकतंत्र का राजा’ कहना अपने आप में एक विरोधाभास है, राहुल गांधी अच्छे विपक्षी नेता हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं।

उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में लिखा, ‘मिस्टर सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभास, ‘लोकतंत्र का राजा’ बेहद ही निराशाजनक है। राहुल गांधी एक श्रेष्ठ विपक्षी नेता के तौर पर स्वीकार्य हैं लेकिन जो कोई भी उनके प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है वो नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।’

जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर कई यूजर्स उनसे नाराज़ दिखे तो कई ने उनके ट्वीट का समर्थन भी किया। निखिल जाधव नाम से एक यूजर ने लिखा, ‘गलत, राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। आप आंख बंद करके उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी ने उनकी इमेज को आईटी सेल और ट्रोल के जरिए खराब की है। मोदी देश की जनता को एक या दो बार धोखा दे सकते हैं लेकिन बार- बार नहीं।’

Mr Salman Khurshid , your oxymoron “ king of democracy” is utterly pathetic. Rahul Gandhi can at best be acceptable as one of the Opposition leaders but any one who fantasizes RG as PM is doing his best to keep Mr Modi as prime minister of India forever.

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 24, 2021