इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वह 54 साल के थे और लंबे समय से एक दुलर्भ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। परिवार ने एक बयान में यह जानकारी दी। इरफान को 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और दो बेटे बाबिल और अयान हैं। परिवार को एक सप्ताह में लगा यह दूसरा झटका है। मकबूल अभिनेता की 95 वर्षीय मां सईदा बेगम का चार दिन पहले ही जयपुर में इंतकाल हुआ था।

अभिनेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाये थे। इरफान के जाने से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड को झटका लगा है। देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने भी इरफान की मौत पर शोक जताया है। स्मृति ईरानी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ने खान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इरफान खान के निधन पर दुख जताते हुए बुधवार को कहा कि वह वैश्विक सिनेमा और टेलीविजन के स्तर पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्राड अंबेसडर थे। उन्होंने ट्वीट किया, ”इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह एक बहुमुखी प्रतिभा वाले अभिनेता थे। वह वैश्विक सिनेमा एवं टीवी के स्तर पर एक लोकप्रिय भारतीय अंबेसडर थे।” गांधी ने कहा, ‘‘इरफान की कमी बहुत महसूस की जाएगी। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है।”

I’m sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief.

अखिलेश यादव ने लिखा, ‘इरफान खान के निधन का दुख है। शानदार अभिनेता होने के साथ-साथ वह रिसर्जेंट राजस्थान का चेहरा भी थे। आज दुनिया के फिल्म जगत ने टैलंट का पावरहाउस खो दिया। उनकी याद आएगी।’

वहीं दिल्ली सीएम ने लिखा, ‘इरफान खान के निधन के मारे में सुनकर झटका लगा। वह हमारे वक्त के सबसे असाधारण ऐक्टर्स में से एक थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके काम को हमेशा याद रखा जाए।’ तेज प्रताप यादव ने लिखा, ‘सच में दिल टूट गया। अबतक इस बुरी खबर पर यकीन नहीं होता। लीजेंड और महान शख्स अब जीवित नहीं है। आप हमेशा प्रेरणा स्त्रोत रहेंगे। भारतीय सिनेमा को बड़ा नुकसान। RIP मेरे फेवरिट एक्टर।’

ईरानी ने लिखा, अंग्रेजी मीडिया अभिनेता ने प्रियजनों, अपने परिवार के बीच अंतिम सांस ली और अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गए। हम दुआ करते हैं कि उन्हें शांति मिले। और हम उनके द्वारा कहे शब्दों को दोहराएंगे कि ” ये इतना जादुई था, जैसे कि मैं पहली बार जिंदगी का स्वाद चख रहा था।” इनके अलावा वसुंधरा राजे, राहुल गांधी,ममता बनर्जी, प्रकाश जाबड़ेकर और अमित शाह ने भी इरफान की मौत पर अपनी संवेदानाएं व्यक्त की हैं।

Anguished over the sad news of Irfan Khan’s demise. He was a versatile actor, who’s art had earned global fame and recognition. Irfan was an asset to our film industry. In him, the nation has lost an exceptional actor and a kind soul. My condolences to his family and followers.

