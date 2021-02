कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में विदेशी सेलिब्रिटीज़ ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। पॉप गायिका रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया तो जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी कहा कि वो किसानों के साथ हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ़ से एक बयान जारी कर कहा कि इस पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों को परखा जाना चाहिए।

बयान में यह कहा गया कि ऐसे मुद्दों पर मशहूर हस्तियों खासकर सेलिब्रिटीज़ द्वारा सोशल मीडिया पर हैशटैग और टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने की ललक न तो सही होती है और न ही जिम्मेदाराना होती है। विदेश मंत्रालय के इस बयान को शेयर करते हुए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर कहा कि किसान हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, समस्या के समाधान करने का समर्थन करें न कि उन लोगों पर ध्यान दें जो हमारे बीच बंटवारा कर रहे हैं।

अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने तंज कसते हुए उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने अक्षय कुमार का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ‘सम्मानित, अक्षय कुमार जी, एक साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि आप अपना कनाडा का पासपोर्ट छोड़ने वाले हैं। क्या मैं आपसे नम्रता के साथ यह पूछ सकता हूं कि क्या अब आप भारतीय नागरिक हैं?’

Respected @akshaykumar ji , in an interview around more than a year ago, you said that you were going to give up your Canadian passport. May I ask you with humility sir, are you now an Indian citizen.

Jai Hind https://t.co/S6ECtUj207

— Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) February 3, 2021