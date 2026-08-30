कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन का नया एपिसोड रिलीज हुआ। इसमें समय रैना और शो में बतौर पैनलिस्ट आईं शेरोन वर्मा ने आपस में बिहार और कश्मीर से जुड़ा मजाक कर दिया।

इस मजाक के सामने आने के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओ की टिप्पणी सामने आई और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो इस बातचीत को बड़ा ना बनाएं।

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समय रैना का एक मजाक एक बार फिर सियासी रूप ले रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के नए एपसोड में शैरोन वर्मा, अर्चना पूरन सिंह, निशांत सूरी और ओरी नजर आए थे। पहले सीजन में बतौर कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुकीं शैरोन वर्मा इस बार पैनलिस्ट के तौर पर दिखाई दी थीं। जहां एक बातचीत में समय के साथ उन्होंने बिहार-कश्मीर पर एक मजाक कर दिया।

क्या था बिहारी-कश्मीरी मजाक

समय रैना सभी से शैरोन वर्मा को परिचित कराते हुए बोलते हैं कि ये वहीं बिहारी है जो काम के लिए अपना घर छोड़कर मुंबई आई थी। इसके जवाब में वह समय रैना से कहती हैं कि कम से कम उन्होंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा, तुम्हारी तरह नहीं। इस मजाक के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसके तमाम क्लिप वायरल होने लगे और यूजर्स इस पर अपने रिएक्शन देने लगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने भी इसकी कड़ी निंदा की।

बिहार के शिक्षा मंत्री का समय रैना पर बयान

आईएएनएस से बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्रा मिथिलेश तिवारी ने इस मजाक पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा – “हमारे देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी किसी भी सूरत में नहीं अपनाया जा सकता है।”

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उन्होंने आगे लिखा, “इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग देश को बांटने की बात करते हैं। हम अखंड भारत के सपने में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमारे लिए राजा हो या आम नागरिक, सभी समान हैं। देश में जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट और दृढ़ मत है।”

कांग्रेस नेता का समय रैना के बिहार-कश्मीमर मजाक पर बयान

एएनआई से बातचीत में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मजाक पर बयान देते हुए कहा कि “हास्य एक ऐसी कला है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, दिल को खुश करती है और जिंदगी की परेशानियों को कुछ पल के लिए हल्का कर देती है। लेकिन जब इसी हास्य का इस्तेमाल किसी जाति, समुदाय या क्षेत्र को अपमानित या मजाक का विषय बनाने के लिए किया जाता है, तो इससे हास्य की गरिमा ही कम होती है। समय रैना को इस बात को समझने की जरूरत है।”

इस एपिसोड में समय रैना और शैरोन वर्मा कई मौकों पर एक-दूसरे से हंसी-मजाक करते दिखे। शो के कई क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।