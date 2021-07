कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देशभर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक करोड़ों लोगों को देश में वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि काफी हद तक आबादी को कोरोना वायरस टीका लगना अभी भी बाकी है। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर न्यूज 18 के टीवी डिबेट शो में भी चर्चा की गई, जहां अलका लांबा और भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम में जमकर बहस हुई। जहां एक तरफ अलका लांबा ने सवाल किया कि रोजाना कितनी वैक्सीन लग रही है तो वहीं जवाब देते हुए भाजपा नेता भी बिफर पड़े।

टीवी डिबेट में भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम वैक्सीनेशन पर चर्चा कर रहे थे और इसी बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सवाल करना शुरू कर दिया और पूछा कि रोजाना कितनी वैक्सीन लग रही है? कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए? अलका लांबा के लगातार सवाल पूछते रहने के कारण सैयद जफर इस्लाम बिफर पड़े।

सैयद जफर इस्लाम ने अलका लांबा के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “रोजाना 60 से 65 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। आपको क्या चाहिए, आपको शर्म नहीं आती है अपने देश के बारे में बुरा-भला कहने में। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है।”

Congress leader spokesperson elder sister @LambaAlka ji exposed the Modi ji-led BJP government at the Center on vaccination at the time of Corona epidemic, very wonderful didi. pic.twitter.com/kbRDSeQ7gt

