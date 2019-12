Commando 3 Box Office Collection Day 3, Yeh Saali Aashiqui, War, Bala, HouseFull 4 : विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 के एक्शन सीक्वेंस इतने धमाकेदार हैं कि फैंस को थिएटर तक लाने में कामयाब हो रहे हैं। फिल्म में विद्युत की अदाकारी और उनके फाइटिंग सीन्स के जलवे देखने के लिए लोग सिनेमाघरो ंकी तरफ रुख कर रहे हैं। फिल्म 2 दिन के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। शुक्रवार को फिल्म कमांडो 3 ने कमाए थे 4.74 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 5.64 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 10.38 करोड़ रुपए।

फिल्म दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ट्रेंड कर रही थी अब तीसरे दिन फिल्म कितनपा कलेक्ट करती है कुछ देर में पता चल जाएगा। फिल्म कमांडो 3 के आगे कॉम्पिटीशन में इस वक्त कई सारी फिल्में खड़ी हैं- आयुष्मान खुराना की बाला, ऋतिक रोशन-टाइगर श्रॉफ की वॉर, अक्षय कुमार की Housefull 4 और विद्युत की फिल्म के आगे इस हफ्ते ‘ये साली आशिकी’ भी टफ कॉम्पिटीशन वाली फिल्में हैं।

जो कि विद्युत की फिल्म को कड़ी चुनौती दे रही हैं। आइए जानते हैं ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचा रही हैं। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं इस बारे में भी जानें…

#Commando3 shows an upward trend on Day 2… Metros witness growth, mass circuits perform better… Day 3 [Sun] should see healthy numbers again… Eyes ₹ 16 cr [+/-] weekend… Fri 4.74 cr, Sat 5.64 cr. Total: ₹10.38 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 1, 2019