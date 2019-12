Commando 3 Box Office Collection Day 2, Yeh Saali Aashiqui,War, Bala: 29 नवंबर को रिलीज हुई विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्शन के दीवाने इस फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं। ओपनिंग डे पर कहा जा रहा था कि फिल्म 4 करोड़ के करीब कमाई कर सकती है। हुआ भी यही, फिल्म कमांडो 3 ने पहले दिन में 4 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई की। अब आज यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई कितनी होती है ये देखना होगा।

विद्युत की फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की वजह से इस फिल्म की तुलना ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म War से की जा रही है। बता दें, वॉर के एक्शन और धमाकेदार लोकेशन की वजह से इस फिल्म ने अब 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। विद्युत की कमांडो 3 के अलावा इस हफ्ते ‘ये साली आशिकी’ और ‘होटल मुंबई’ भी रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

माना जा रहा था कि ये साली आशिकी 2 करकोड़ रुपए पहले दिन में जुटा पाएगी। होटल मुंबई ने भी शुक्रवार को 1 करोड़ 8लाख रुपए कमाए थे। इन फिल्मों के आगे अभी आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला, साउथ इंडियन फिल्म Bigil, कैथी, हाउसफुल 4 जैसी फिल्में खड़ी हैं। क्या ए फिल्में विद्युत की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खुलकर कमाई करने का मौका देंगी, जानें इन फिल्मों के कलेक्शन के बारे में:-

#Commando3 is decent on Day 1… Gathered momentum post evening shows, after a dull start in the morning… Needs to cover lost ground on Day 2 and 3 for a respectable weekend total… Fri ₹ 4.74 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2019