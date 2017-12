हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मशहूर स्टैंडअप आर्टिस्ट और कॉमेडियन तन्मय भट्ट एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह न्यू ईयर पार्टी को लेकर दिए गए न्योते की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल उन्होंने नए साल के जश्न के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को ट्विटर के माध्यम से न्योता दे डाला। इतना ही नहीं तन्मय ने नासा के लोगों को भी नए साल के जश्न के लिए बुला लिया। उन्होंने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कई नामी हस्तियों को न्योता दे डाला। तन्मय के इन ट्वीट्स पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कोई सस्ता नशा किया है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या तन्मय ने दिन में ही नशा कर लिया है। कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने प्रियंका चोपड़ा को ट्वीट करते हुए कहा, ‘क्या तुम फ्री हो, आज मैंने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है? मुझे बता दो कि क्या तुम आ रही हो? हम लोग मिनी पंजाब से भुर्जी मंगवा रहे हैं।’

Hi @priyankachopra r u free to come to my new year house party tonight? Lemme know if you're coming, we're ordering bhurji from mini Punjab — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

वहीं शाहरुख खान को ट्वीट करते हुए तन्मय ने कहा, ‘हाय शाहरुख, पार्टी में आते वक्त थोड़ा सोडा लेकर आ जाना, मुझे लगता है कि कम पड़ सकता है।’ पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए तन्मय ने कहा, ‘हाय ब्रो, आज अगर काम के बाद फ्री है तो आजा।’ वहीं शहंशाह अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, ‘सॉरी आपके मैसेज का जवाब देने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आप मेरी पार्टी में कभी भी आ सकते हैं। मैं अपना पता आपको भेज दूंगा।’ इतना ही नहीं तन्मय ने मशहूर व्यापारी एलोन मस्क को भी ट्विटर पर टैग करते हुए ट्वीट किया। इसके अलावा नासा के लोगों को भी इनवाइट कर लिया।

Hi @iamsrk pls get soda on the way to my party tonight I feel like we might run out — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

Hey Bro @narendramodi aaj free Hai toh dekh, aaja kaam ke baad we might do karaoke — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

Hey @SrBachchan sorry about replying so late to your text , but sure you can pop by to my house tonight for the party, have texted you the address see you — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

Yo @elonmusk sun Tere gadi mein meri Aux cable reh gayi thi aaj raat yaad se laana yaar pls thanks Bro — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

Hey @NASA lemme know if you guys are coming I'll call for more starters — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 31, 2017

Bhai dopahar ko hi talli ho gaya kya? — Rudra Pradhan (@direwolfey) December 31, 2017

Bro kisne bola tumhe chillllll.. Marne ko??

Kyo kr rha ye sb sasta nasha kiya h kya?? — Sachin Meena (@Nanu_209) December 31, 2017

Bhai pee ke baitha hai kya? — Salman (@Sallu_1number) December 31, 2017

Itni jaldi high ho gya! — ABhishek Anusaya D (@abdcool17) December 31, 2017

