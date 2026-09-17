कॉमेडियन प्रणित मोरे ने 370 रुपये की बिरयानी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके खिलाफ दर्ज जो एफआईआर दर्ज हैं, उन्हें एक साथ क्लब किया जाए। मोरे ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को भी पक्षकार बनाया है। इस मामले पर 21 सितंबर को सुनवाई हो सकती है।

इसी साल प्रणित के शो में दर्शकों में बैठे हिमांशु जांगड़ा नाम के एक शख्स ने एक महिला को लेकर आपत्तिजनक और महिला-विरोधी टिप्पणी की थी। जांगड़ा ने कहा था कि डेट पर चिकन के लिए 370 रुपये खर्च करने के बदले उसे यौन संबंध बनाने की उम्मीद थी।

मोरे ने उस टिप्पणी पर दर्शकों के साथ हंसते हुए प्रतिक्रिया दी और कहा, “पीक गुरुग्राम कंटेंट”। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। उन पर सहमति के बिना यौन संबंध की अपेक्षा जैसी बात को हल्के में लेने का आरोप लगाया गया।

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विवाद के बाद हिमांशु जांगड़ा की नौकरी चली गई। वहीं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मोरे, जांगड़ा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह केस BNS की धारा 75, 294, 353 और 354 के साथ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है। इन धाराओं में यौन उत्पीड़न, अश्लील कंटेंट, सार्वजनिक उपद्रव और किसी व्यक्ति पर दबाव डालने जैसे आरोप शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मोरे को समन भी भेजा गया था। ये विवाद इतना बड़ गया था कि मोरे को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांगते हुए वीडियो पोस्ट करना पड़ा। उन्होंने ये तक कहा था कि जो नफरत उन्हें मिल रही है वो इसके हकदार हैं। प्रणित मोरे के शो से जुड़े विवाद के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…