सोशल मीडिया पर मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुनाल कामरा अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। वह अपने सारे शोज मे किसी ना किसी पत्रकार और राजनेता पर तीखे हमले बोलते हैं। रिपब्ल्कि टीवी के स्टार एंकर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को ट्विटर पर हमेशा से घेरते रहे हैं लेकिन इस बार कुनाल ने अर्णब को ठीक सामने से घेर लिया। ये वाकया हाल ही में एक प्लेन का है जिसमें अर्णब गोस्वामी और कुनाल कामरा साथ में सफर कर रहे थे। कुनाल ने इस पूरे वाकए का अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है।

कुनाल ने वीडियो के साथ नोट भी शेयर किया है जिसमें अर्णब ने लिखा- ‘आज मैं लखनऊ के फ्लाइट में अर्णब गोस्वामी से मिला। उनसे विनम्र तरीके से बात करने के लिए पूछा। पहले तो वे फोनकॉल पर बिजी होने का नाटक किए। मैं उनके सो कॉल्ड फोनकॉल के खत्म होने का इंतजार किया।’ इस दौरािन कामरा अर्णब की पत्रकारिता के बारे में वे कैसा सोचते हैं सब कुछ कह डाला। नोट में आगे लिखा- इस समय सीट बेल्ट खुल चुके थे। पहले तो मैं उनकी पत्रकारिता के बारे में कैसा सोचता हूं ये बताया। उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जबकि मुझे वे मानसिक तौर पर असंतुलन कहा।

कुनाल ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ‘ये सब मैं अपने हीरो के लिए किया है। रोहित वेमुला के लिए किया है।’ कुनाल रोहित वेमुला की मां की जाति को अपने शो में डिस्कस करने पर भी कुनाल ने अर्नब से सवाल किए। अर्नब ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अर्णब के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने पर कुनाल वापिस अपने सीट पर बैठ गए। उन्होंने लिखा, ‘मैं 20 सेकेंड में अपनी सीट पर वापिस आ गया। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी क्रू मेंबर्स से माफी मांगी।’ आगे कुनाल ने लिखा है, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत या अपराध किया है। मैं ये सब रोहित वेमुला के लिए किया। मैंने सबसे माफी मांगी सिवाय एक व्यक्ति के।’

कुनाल ने इस घटना को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि तुम्हारा मास्क उतर गया अर्णब। कुनाल ने लिखा- एक देशद्रोही खेमे का व्यक्ति अर्णब से बातचीत करने की कोशिश की। वे मुझे राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर बेहतर तरीके से शिक्षित कर सकते थे कि कैसे मेरे लिए राष्ट्र पहले है। बजाय मुझसे बात करने के वे कुछ बेकार सी फिल्म में लगे रहे।

