कपिल शर्मा बुरे वक्त में ऐसे कर रहे दिन की शुरुआत, वायरल हो रही फोटो

कॉमेडियन और टीवी होस्ट कपिल शर्मा पिछले काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं। ऐसे में उनके फैन्स उनके शो और उनको मिस कर रहे हैं। कपिल शर्मा जब भी सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं तो फैन्स उनसे वापसी करने की बात कहते हैं। कपिल ने अब अपने फैन्स के लिए एक तस्वीर अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर की है। जिसमें वे अपने दिन की शुरूआत योग से करने की बात कह रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने दिन की शुरूआत योगा से ही कर रहे हैं।

तस्वीर के संग कपिल से कैप्शन लिखा- ‘अपना दिन प्रकृति की गोद में योग के साथ शुरू करने जैसा अच्‍छा अनुभव और कुछ नहीं है ओम नम: शिवाय।” कपिल की पोस्ट पर कमेंट कर उनके फैन्स जल्द छोटे परदे पर वापसी करने की बात कह रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- हम अपना कपिल दोबारा चाहते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- ग्रेट माय रॉकस्टार, इस बार आपको पूरी तरह से ठीक होकर ही वापस आना है। एक फैन लिखता है- आपका दिन शुभ हो, हम आपके ह्यूमर और कॉमेडी को छोटे परदे पर मिस करते हैं।

There is nothing like starting ur day with yoga in the lap of nature. #yoga #meditation #pranayama ओम् नमः शिवाय pic.twitter.com/zkhKrECOB5

