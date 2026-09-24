फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर तो कोहराम मचाया ही लेकिन साथ में फिल्म में दिखाई दिए सभी कलाकार भी दर्शकों के मन पर छाप छोड़ गए। फिल्म की शुरुआत में वृद्ध नीब करौरी बाबा की झलक दिखाई जाती है।

ये एक छोटा सा कैमियो है लेकिन कमाल बात ये ही कि ये किरदार किसी एक्टर ने नहीं बल्कि एक रिटायर्ड कर्नल हनी बख्शी ने निभाया है। उनकी शक्ल बाबा नीब करौरी से काफी हद तक मिलती जुलती है लेकिन ये किरदार निभाना उनके लिए आसान नहीं था। फिल्म से परे उनका आर्मी करियर काफी कंट्रोवर्शियल रहा है।

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कौन हैं कर्नल हनी बख्शी

कर्नल हना बख्शी का पूरा नाम कर्नल मुनिश्वर नाथ बख्शी है, वह भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में लंबे समय तक काम किया है। 1988 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन पाने के बाद कश्मीर के कई संवेदनशील जगहों पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। वह साल 2007 से 2010 तक कोलकाता में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के भी कमांडर रहे।

कोर्ट मार्शल का भी किया सामना

साल 2010 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कर्नल बख्शी को टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन (TSD) की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में इस यूनिट की गतिविधियों को लेकर कई जांच हुईं और विवाद भी सामने आए। इसी मामले में कर्नल बख्शी को जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

हालांकि, मार्च 2018 में यह कार्यवाही खत्म हो गई और उनके खिलाफ कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। लेकिन ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। इसके बाद कर्नल बख्शी ने 5 नवंबर 2019 को समय से पहले सेना से रिटायरमेंट ले लिया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से भी सम्मानित किया जा चुका है।

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दूसरे भाग में होगा लंबा किरदार

फिल्म के लिए कर्नल बख्शी को मेकर्स ने इसलिए चुना क्योंकि वह बाबा नीब करौरी से काफी मिलते जुलते हैं। फिल्म में उन्होंने बाबा के वृद्ध समय का किरदार निभाया है। देहरादून में रहने वाले बख्शी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि फिल्म की कहानी बाबा जी के बचपन और युवावस्था के दौर पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ‘यह तीन फिल्मों की सीरीज है। मुझे बताया गया है कि दूसरे भाग में मेरा किरदार काफी अहम होगा।’

फिल्म के लिए छोड़ा मांसाहार और शराब

जानकारी के लिए बता दें कि भले ही उनका एक छोटा सा कैमियो हो लेकिन कर्नल बख्शी ने इसके लिए काफी मेहनत की। फिल्म साइन करते ही उन्होंने मांसाहार और शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया था। फिल्म में बाबा जी के किरदार में वहीं झलक और भाव लाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की।

फिल्म के पहले भाग में नीम करोली बाबा के युवावस्था के किरदार को शोभिनव सत्य ने निभाया है। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिल रही है।