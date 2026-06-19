Cocktail 2 Review: साल 2012 में आई फिल्म ‘कॉकटेल’ को लोगों ने काफी पसंद किया था। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी उस मूवी में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना की जोड़ी नजर आई थी। अब लगभग 14 साल बाद मेकर्स इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, इस बार भी फिल्म को होमी ने ही डायरेक्ट किया है, लेकिन कास्ट बदल गई है। ‘कॉकटेल 2’ में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी नजर आई है। वहीं, इसके निर्माता दिनेश विजन और लव रंजन है। ऐसे में अगर आप यह फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये रिव्यू पढ़ सकते हैं।

क्या है फिल्म की कहानी?

जहां पहली कॉकटेल अपनी स्टाइल, ग्लैमर और हाई-एनर्जी अंदाज के लिए याद की जाती है, वहीं यह फिल्म एक शांत और परिपक्व रास्ता चुनती है। कहानी और टोन के लिहाज से इसका पहली फिल्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसके बजाय, यह अपनी एक अलग दुनिया बनाती है। ज्यादा निजी, ज्यादा वास्तविक और आज के रिश्तों की सच्चाई के कहीं अधिक करीब।

फिल्म की कहानी कुनाल (शाहिद कपूर), एली (कृति सेनन) और दीया (रश्मिका मंदाना) के इर्द-गिर्द घूमती है। तीन ऐसे लोग जो भावनाओं के स्तर पर तो स्पष्ट हैं, लेकिन फैसलों के मामले में उलझे हुए हैं। यहां प्यार है, लेकिन झिझक भी है। अपनापन है, लेकिन भ्रम भी है और इन्हीं भावनात्मक खींचतान के बीच फिल्म अपनी असली पहचान बनाती है।

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फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सब कुछ बेहद परिचित और वास्तविक लगता है। ये किरदार किसी बड़े पर्दे के नायक नहीं, बल्कि आम लोग हैं, जो हमेशा सही बातें नहीं कह पाते, अपनी भावनाओं को समझने में संघर्ष करते हैं और कई बार सच का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।

कैसा है सितारों का अभिनय

तरुण जैन द्वारा लिखित पटकथा और लव रंजन की कहानी इसी ईमानदारी पर आधारित है। संवाद बेहद स्वाभाविक हैं। कई बातचीत अधूरी-सी लगती है, लेकिन यही अधूरापन उन्हें और अधिक वास्तविक बना देता है। शाहिद कपूर अपने शानदार अभिनय से पूरी फिल्म को मजबूती देते हैं। वह भावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के बजाय अपने मौन और हाव-भाव के जरिए बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका इमोशनल सीन और फिल्म के लास्ट का मोनोलॉग लंबे समय तक याद रहता है।

रश्मिका मंदाना ने ‘दीया’ के किरदार को बड़ी सहजता और भावनाओं के साथ निभाया है। उनका अभिनय स्वाभाविक लगता है और फिल्म के भावनात्मक माहौल से पूरी तरह जुड़ता है। वहीं ‘एली’ के रोल में कृति सेनन काफी प्रभावशाली नजर आती हैं। उन्होंने अपने किरदार को आत्मविश्वास और संतुलन के साथ निभाया है, जिससे उनका प्रदर्शन याद रह जाता है।

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कैसा है फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी

निर्देशक होमी अदजानिया ने कहानी को बिना किसी बेवजह ड्रामा के दिखाया है। वह सीन को जबरदस्ती प्रभावशाली बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से सामने आने देते हैं। यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

सिसिली की खूबसूरत लोकेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। सिनेमेटोग्राफर संथाना कृष्णन रविचंद्रन ने इन्हें बेहद खूबसूरती से कैमरे में उतारा है। ये दृश्य फिल्म की भावनाओं और माहौल को और असरदार बनाते हैं। अनाइता श्रॉफ अदजानिया की कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग आधुनिक, सहज और वास्तविक है, जो किरदारों के व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह मेल खाती है।

कैसा है फिल्म का म्यूजिक

प्रीतम का संगीत कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से चलता है और कहीं भी अलग से हावी होने की कोशिश नहीं करता। गाने कहानी की रफ्तार को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत सरल हैं और सीधे दिल को छूते हैं। वहीं अक्षरा प्रभाकर की एडिटिंग फिल्म की गति और संतुलन बनाए रखती है।

कहां रह गई कमी

हालांकि कुछ जगहों पर कहानी और अधिक गहराई या कसाव की मांग करती है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म अपनी भावनात्मक पकड़ कभी नहीं खोती।