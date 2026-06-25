Cocktail 2 Box Office Day 6: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा ‘कॉकटेल 2’ से दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स को काफी उम्मीदें थीं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ बनी हुई है।

सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज के छठे दिन लगभग 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। यह आंकड़ा सोमवार और मंगलवार की 6.75 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले थोड़ा कम है। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।

फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई पहले रविवार को की थी, जब इसके खाते में 17.75 करोड़ रुपये आए थे। छह दिनों में फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 76.64 करोड़ रुपये और इंडिया नेट कलेक्शन 66 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

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कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली। इसके बाद शनिवार को कमाई बढ़कर 16.25 करोड़ रुपये और रविवार को 17.75 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन है। वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में अपेक्षित गिरावट देखने को मिली। सोमवार को फिल्म ने 6.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया और मंगलवार को भी यही आंकड़ा बरकरार रहा। वहीं, बुधवार को फिल्म की कमाई घटकर 5 करोड़ रुपये रह गई। हालांकि वीकडेज में गिरावट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्थिर बनी हुई है और छह दिनों में 66 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो फिल्म जल्द ही 70 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है।

‘कॉकटेल 2’ ने अब तक शाहिद कपूर की 2025 में रिलीज हुई फिल्म ‘देवा’ के लाइफटाइम नेट कलेक्शन 34.37 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ (51.35 करोड़ रुपये) और सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ (53.07 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर चुकी है।

हालांकि, फिल्म अभी 2012 में रिलीज हुई ‘कॉकटेल 2’ के लाइफटाइम नेट कलेक्शन 71 करोड़ रुपये के आंकड़े से पीछे है। बता दें कि ‘कॉकटेल 2’ मूल फिल्म की सीधी सीक्वल नहीं, बल्कि एक स्टैंडअलोन स्पिरिचुअल सीक्वल है।