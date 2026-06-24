Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ की रफ्तार भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने मंगलवार को 9,565 शोज से 6.65 करोड़ रुपये नेट की कमाई की।

इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 72.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारत में नेट कलेक्शन 60.90 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 95 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

वीकेंड के मुकाबले वीकडेज में कमाई का गिरना सामान्य बात है, फिर भी ‘कॉकटेल 2’ इस समय सिनेमाघरों में चल रही सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बनी हुई है।

फिल्म ने हालिया रिलीज़ फिल्मों, जैसे इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’, विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3D: ईकोज ऑफ द पास्ट’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘ऑबसेशन’ की तुलना में कहीं बेहतर कारोबार किया है।

यह भी पढ़ें: Cocktail 2 Review: प्यार, उलझनों और भावनाओं की एक खूबसूरत कहानी है ‘कॉकटेल 2’, शाहिद कपूर ने किया शानदार अभिनय

अब आने वाले हफ्ते फिल्म के लिए काफी अहम साबित होंगे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसे नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है, जबकि आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर ‘अल्फा’ जुलाई को दस्तक देगी। ऐसे में इंडस्ट्री की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ‘कॉकटेल 2’ इन बड़ी फिल्मों के बीच अपनी कमाई की रफ्तार बरकरार रख पाती है या नहीं।

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी ‘कॉकटेल 2’, साल 2012 की ब्लॉकबस्टर ‘कॉकटेल’ का स्पिरिचुअल सीक्वल है। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। रोमांस, ड्रामा और आधुनिक रिश्तों की कहानी के मिश्रण ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में अहम भूमिका निभाई है।