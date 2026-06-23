Cocktail 2 Day 4 Collection: निर्देशक होमी अदजानिया की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ को भले ही दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन वीकेंड पर इस मूवी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म के आगे बॉक्स ऑफिस पर नॉन वीकेंड पर भी मजबूती से टिकी रहने की जरूरत थी, लेकिन यह उसमें सफल नहीं हो पाई। सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है।

सैकनिल्क के अनुसार, चौथे दिन ‘कॉकटेल 2’ ने 9,785 शो में 6.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में 64.2% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 53.85 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने चौथे दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे अब तक का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 85.31 रुपये करोड़ तक पहुंच गया है।

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‘कॉकटेल 2’ का चार दिन का बिजनेस

‘कॉकटेल 2’ साल 2012 में आई होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी ‘कॉकटेल’ का ही दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी दिखाई दी थीं। अब अगर हम इसके चार दिन के बिजनेस की बात करें, तो ‘कॉकटेल 2’ ने 13.50 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की। इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को 16.25 करोड़ रुपये कमाए और तीसरे दिन रविवार को 17.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। वहीं मंडे टेस्ट में यह सिर्फ 6.35 करोड़ रुपये ही जुटा पाई।

क्या अपना बजट निकाल पाएगी ‘कॉकटेल 2’?

‘कॉकटेल 2’ कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनी है। ऐसे में यह फिल्म अभी तक लागत वसूलने से काफी पीछे है। इस फिल्म के लिए इस हफ्ते कमाई करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग तीन दिन बाद अहमद खान के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ आ रही है। उसके एक हफ्ते बाद शिव रावेल के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘अल्फा’ रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में अब यह देखना बाकी है कि कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई जारी रख पाएगी या नहीं।

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