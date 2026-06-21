Cocktail 2 Collection Day 2: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘कॉकटेल 2’ आखिरकार बीते शुक्रवार 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘कॉकटेल 2’ ने अपने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद शनिवार को फिल्म के बिजनेस में 20.4% का इजाफा देखने को मिला। शाहिद कपूर स्टारर इस मूवी ने दूसरे दिन 10,245 शो में 16.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

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इससे भारत में ‘कॉकटेल 2’ का कुल ग्रॉस कलेक्शन 35.70 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 29.75 रुपये करोड़ हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने दूसरे दिन 8 करोड़ रुपये कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 15.25 रुपये करोड़ हो गया और दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 50.95 करोड़ रुपये के पार चला गया।

शनिवार को इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 10,245 शो में 30.46% रही- जिसमें मॉर्निंग शो में 13.23%, दोपहर के शो में 31.38%, शाम के शो में 34.77% और रात के शो में 42.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। फिल्म ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में 1,175 शो में 27.5% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जबकि मुंबई में 698 शो में इसकी ऑक्यूपेंसी 33.3% रही। अब देखना होगा कि यह मूवी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर क्या जादू दिखा पाती है।

इन फिल्मों से हो रही ‘कॉकटेल 2’ की टक्कर

‘कॉकटेल 2’ को हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों से टक्कर मिल रही है। इसमें मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’, वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’, हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’, इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’ और विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट’ शामिल हैं। हालांकि, इसके बावजूद यह मूवी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है।

2012 में आई ‘कॉकटेल’ का सीक्वल

बता दें कि होमी अदजानिया के निर्देशन और लव रंजन की लिखी कहानी वाली ‘कॉकटेल 2’ साल 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कॉकटेल’ का सीक्वल है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के अलावा इस मूवी में पुलकित शर्मा और टीकू तलसानिया भी हैं।

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