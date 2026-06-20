शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘कॉकटेल 2’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है।

फिल्म ने अपने पहले पार्ट ‘कॉकटेल’ का रिकार्ड तोड़ दिया है। साथ ही ये फिल्म ‘कबीर सिंह’ के बाद शाहिद कपूर के दूसरी बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। चलिए जानते है फिल्म की पहले दिन की कमाई क्या रही…

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‘कॉकटेल 2’ की पहले दिन देश-विदेश में कितनी कलेक्शन

पहले ही दिन फिल्म ने बंपर ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरूआत की। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज के पहले दिन देशभर में 10,835 शोज के साथ 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 16.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत करते हुए 4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ ‘कॉकटेल 2’ का पहले दिन का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 20.20 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

‘कॉकटेल 2’ के लिए कितनी रही दर्शकों की भीड़

शो के हिसाब से ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शो में 11.08%, दोपहर के शो में 21.38%, शाम के शो में 23.69% और रात के शो में सबसे ज्यादा 37.62% दर्शक पहुंचे।

वहीं, दिल्ली-एनसीआर में 1,199 शोज के साथ फिल्म की ऑक्यूपेंसी 16.3% रही, जबकि मुंबई में 745 शोज के दौरान यह आंकड़ा 19.7% दर्ज किया गया। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक से मिला जुला रिस्पांस मिल रहा हैं। फिल्म में रश्मिका और कृति सेनन की बॉन्डिंग की चर्चा है। सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म से जुड़े क्लिप्स देखने मिल रहे है, जिन पर दर्शक भर भरकर प्यार लुटा रहें हैं।

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फिल्म ‘कॉकटेल 2’

फिल्म ‘कॉकटेल 2’ को सीबीएफसी से ‘ए’ सर्टिफिकेट मिला था, यानी कि फिल्म सिर्फ अडल्ट्स के लिए है लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छे नंबर से शुरूआत की है। फिल्म के गानों की बात करें तो दर्शकों का फिल्म के गानों पर अच्छा रिस्पांस देखने मिला है।

फिल्म ‘कॉकटेल’ के सबसे ज्यादा पसंद किए गए गाने ‘तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही’ को इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। दर्शकों को खुशी है कि इस गाने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके अलावा फिल्म के गाने ‘जब तलक’ और ‘माशूका’ को दर्शकों का काफी प्यार मिला है।

साथ ही फिल्म को लेकर चर्चा थी कि शायद ये एक लेस्बियन लव स्टोरी हो सकती है, लेकिन बाद में एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस बात पर रिएक्शन देते हुए इस बात से साफ इनकार कर दिया था और अब फिल्म के रिलीज के बाद इन बातों पर विराम लग चुका है।