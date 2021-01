AAP एमएलए सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी कमेंट किया है। ट्विटर पर पोस्ट कर एक्ट्रेस ने लिखा- ‘इसे फिर से पढ़िए। सोमनाथ भारती यूपी में अरेस्ट किए गए हैं सिर्फ अस्पताल और बच्चों के जन्म को लेकर स्टेटमेंट जारी करने को लेकर। ये वो हैं जो कि जनता द्वारा चुने गए हैं।’ दरअसल प्रशांत कुमार नाम के एक यूजर का पोस्ट री-ट्वीट कर एक्ट्रेस ने ये पोस्ट जारी किया।

यूजर के पोस्ट में लिखा हुआ था-ये बयान उन्होंने यूपी में अस्पतालों और बच्चे के जन्म स्थिति पर दिया था। स्वरा के री-पोस्ट पर लिखे कैप्शन को देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस को यूजर्स कमेंट में वह वी़डियो शेयर करने लगे जिसमें सोमनाथ भारती अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं और यूपी सीएम को लेकर विवादित बयान देते दिख रहे हैं।

सोमनाथ भारती ने यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य नाथ के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में स्वरा को भी तीखे जवाब मिलने लगे।

एक यूजर ने वही वीडियो शेयर करते हुए कहा- ‘हाई स्वरा, क्या आप इस वीडियो को वैरफाई कर सकती हो? क्या इन्होंने यही कहा? क्या किसी को अलाउड है कि वह चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी आम इंसान को ऐसे जान से मारने की धमकी दे?’एक यूजर बोला-एक जोक-एक जोक और प्लीज। एक बोला- महिलाओं का सम्मान करने के लिए मने जेल यात्रा के पर्यटन का सुख प्राप्त हुआ है।

Let’s read this again.. @attorneybharti has been arrested for “A statement he made on condition of hospitals and child births in UP.” An elected representative of the people. Just leaving this out there for ya’ll to chew on.. https://t.co/vFSUb9o8FV

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 11, 2021

एक ने कहा- ध्यान दें कि वह कैमरे पर ड्यूटी करते सिपाही को धमकाते हुए, उसकी वर्दी उतारने की धमकी देते हुए कैप्चर हुए हैं। बेशक एक सीएम को धमकी दे रहे हैं। इसलिए तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं है?

Kejriwal is supporting this Gunda

“Somnath Bharti” who is threatening to

K!LL Yogi ji. pic.twitter.com/9dnv6Fgm0M — प्रिया राठौड (@lokarlorajniti) January 11, 2021

विकास कर्णवाल नाम के शख्स ने कहा- गृह मंत्रालय को योगी जी की सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए और योगीजी को धमकी देने वाले आतंकियों की समर्थक पार्टी के नेता सोमनाथ से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि ये उसी पार्टी का नेता है जिस पार्टी के पार्षद के घर को आतंकियों ने हेडक्वार्टर बनाया था इस पार्टी का प्रत्येक नेता संदिग्ध है।

Hi Swara, can you verify this? Does he actually said this? Is it allowed to give death threats to the CM / any citizen? pic.twitter.com/IuzxZ7o16V — Prasad Karwa (@PrasadKarwa) January 11, 2021

तो किसी ने कहा- बंगाल में किसी भाजपा नेता की कभी गिरफ्तारी नही हुई। फिर भी लोकतंत्र का रोना रोते रहते हैं? अब सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर मुंह मे दही जमा के क्यों बैठे हैं सब? आशीष नाम के यूडर ने कमेंट में कहा- ये किस तरह की राजनीति आप पार्टी कर रही है? लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का भविष्य जनता तय करती है और अगर जनता को लगता है कि यूपी में आप अच्छा कर सकती है तो वो सत्ता में आयेगी। तुलनात्मक राजनीति से भारत की ही छवि खराब होती है।

