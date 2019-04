Actress Gul Panag Tweet: लोकसभा चुनाव की तारीख पास आ गई है, ऐसे में पूरे देश का माहौल बदला हुआ है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सभी राजनेताओं की चुनावी रैलियों पर टकटकी लगाए हुए हैं। इसी बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कुछ ऐसा कहा कि अभिनेत्री गुल पनाग भड़क उठीं। एक्ट्रेस ने सीएम योगी की बात का सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने मेरठ रैली में कहा, ”सपा-बसपा, रालोद और कांग्रेस को अगर अली पर विश्वास है, तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है।” योगी ने आगे कहा, ”वे (सपा-बसपा-रालोद और कांग्रेस) मान चुके हैं कि बजरंगबली के अनुयायी उन्हें वोट नहीं देंगे।” सीएम ने आगे कहा कि यह वह लोग हैं जो मुस्लिम लीग जैसे हरे वायरस के साथ मिलकर देश को तबाह करना चाहते हैं। अब वह समय आ गया है कि मिलकर इस वायरस को देश से मिटाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है।

Why bother with issues like public health & education ? Or even 'development' ? https://t.co/8sD8SVEo4J

