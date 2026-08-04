तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अभिनेता से नेता बने उदयनिधि स्टालिन की मुख्यमंत्री विजय को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने नाराजगी जताई है।

बताया जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके के प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने मुख्यमंत्री विजय और उनकी एक महिला मित्र अभिनेत्री की ओर इशारा माना। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में विवाद शुरू हो गया।

खुशबू सुंदर ने साधा निशाना

अभिनेत्री और भाजपा की तमिलनाडु उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की। उन्होंने उनकी टिप्पणी को “भद्दी, सस्ती और महिलाओं का अपमान करने वाली” बताया।

खुशबू ने लिखा कि अगर ऐसे विचार रखने वाले लोग भविष्य में राज्य का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

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उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरह की भाषा को सामान्य माना गया, तो किसी भी परिवार की महिलाएं इससे अछूती नहीं रहेंगी। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संवाद की एक मर्यादा होनी चाहिए।

मांगी सार्वजनिक माफी

खुशबू ने उदयनिधि स्टालिन से उस महिला अभिनेत्री से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि क्या वह अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने का साहस दिखाते हैं।

चिन्मयी श्रीपादा ने भी जताई नाराजगी

गायिका और वॉइस आर्टिस्ट चिन्मयी श्रीपादा ने भी उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि पुरुष राजनेता बार-बार महिलाओं को ऐसे मामलों में क्यों घसीटते हैं, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं होता।

चिन्मयी ने कहा कि पहले उन्हें इस टिप्पणी का मतलब समझ नहीं आया था और उन्हें लगा कि यह पानी के कनेक्शन से जुड़ी बात है। बाद में किसी परिचित ने उन्हें इसका कथित दोहरे अर्थ वाला संदर्भ समझाया।

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उन्होंने लिखा कि उदयनिधि कम से कम अपने समर्थकों को ऐसी प्रतिक्रिया देने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस टिप्पणी पर आपत्ति जताता है, तो उसे ही गलत सोच वाला बताना उचित नहीं है।

चिन्मयी ने याद दिलाया कि अतीत में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ भी इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। उनके मुताबिक, नई पीढ़ी के नेताओं से बेहतर राजनीतिक आचरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहां स्थिति और खराब नजर आई।

अभिनेत्री अंबिका भी हुईं निराश

वरिष्ठ अभिनेत्री अंबिका ने भी सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उदयनिधि स्टालिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा नेता होने के नाते उन्हें ऐसा उदाहरण नहीं पेश करना चाहिए, क्योंकि कई युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने इस टिप्पणी को बेहद दुखद बताया।