आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शरवरी स्टारर स्पाई थ्रिलर ‘अल्फा’ रिलीज से पहले एक और अहम पड़ाव पार कर चुकी है। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से UA 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके साथ ही फिल्म का आधिकारिक रनटाइम भी सामने आ गया है।

एक्स पर वायरल एक पोस्ट में बताया गया कि शिव रवैल के निर्देशन में बनी ‘अल्फा’ का रनटाइम 2 घंटे 20 मिनट (140 मिनट) है। फिल्म 3 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट पहली बार बड़े पर्दे पर फुल-फ्लेज्ड एक्शन रोल में नजर आएंगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल फिल्म में किसी तरह के कट की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बिना किसी बड़े बदलाव के मंजूरी दे दी है।

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फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा ऋतिक रोशन का कैमियो भी फिल्म का बड़ा आकर्षण माना जा रहा है, जो इसे यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स से और मजबूती से जोड़ता है।

CBFC की वेबसाइट पर जारी फिल्म के सिनॉप्सिस के मुताबिक, कहानी सीता नाम की एक युवती के इर्द-गिर्द घूमती है। बदले की आग में जल रही सीता अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर देती है। लेकिन इसी सफर के दौरान उसे अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज पता चलता है, जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। वह निडर, बेखौफ और अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है।

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वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट पिछली बार ‘जिगरा’ में नजर आई थीं। अब वह ‘लव एंड वॉर’ में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ दिखाई देंगी। वहीं शरवरी ‘वेदा’ और ‘मुंज्या’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं।

बता दें कि यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स ‘एक था टाइगर’ (2012) से शुरू हुआ था। इसके बाद ‘टाइगर जिंदा है’, ‘वॉर’, ‘पठान’ और ‘टाइगर 3’ जैसी फिल्में रिलीज हुईं। ‘अल्फा’ इस यूनिवर्स की पहली फिल्म होगी, जिसमें दो महिला जासूस मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगी।