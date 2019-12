जामिया के छात्रों के सपोर्ट में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल उतरे हैं। विक्की ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। जिस तरह से यह हो रहा है, वो सही नहीं है लोगों के पास अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रख सकते हैं। ये हिंसा काफी दुखद है हमें अपने साथियों की चिंता सता रही है। किसी भी हालात में, लोकतंत्र से हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए।

What is happening is not okay. The way it’s happening is not okay. People have every right to peacefully voice their opinion. This violence and disruption is both saddening and concerning as a fellow citizen. In no circumstance, must our faith in democracy be shaken. 🇮🇳