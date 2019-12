CAB का विरोध प्रदर्शन कर रहे AMU स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आईं स्वरा भास्कर, कहा- Proud of AMU

राज्यसभा के बाद लोकसभा में नागिरकता संशोधन बिल (The Citizenship Amendment) Bill) के पास होने से जहां तमाम लोग खुश हैं तो वहीं कई सरकार के इस फैसले से निराश हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल के खिलाफ आलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर उतरी हैं। अनारकली आरा फिल्म की एक्ट्रेस ने छात्रों के समर्थन में अपने ट्वीटर पर प्रतिक्रिया जाहिर की है।

स्वरा ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एकजुट होकर भारतीय संविधान को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं” आप पर गर्व है AMU! अभिनेत्री का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस के इस पोस्ट को लेकर कुछ लोग छात्रों के इस प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं तो तमाम लोग स्वरा के लिए अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं।

बिल के खिलाफ उतरे AMU के छात्र का प्रदर्शन से शहर में तनाव का माहौल है। जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स भी नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पांच जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी और सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया।

Students of #AMU on the streets on defence of the Indian Constitution! In solidarity! #RejectCAB #RejectNRC https://t.co/AEYiJM9lV7

— Swara Bhasker (@ReallySwara) December 14, 2019