Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 के खिलाफ कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी राय रखी है। यहां तक कि फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह ने तो इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने भी इस बारे में ट्विटर पर अपनी राय रखते हुए सरकार के इस कदम पर तीखी टिप्पणी की थी। अब खबर आ रही है कि इस प्रतिक्रिया के बाद हरियाणा सरकार ने एक्ट्रेस को बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अंबेसडर पद से हटा दिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

The Girl On The Train की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने CAA के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था, ‘जब जब देश की जनता अपनी बात रखेगी या बोलेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा तो #CAB को भूल जाओ, हमें एक बिल पास करना चाहिए और देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कहना चाहिए। अपनी बात रखने के लिए भोलेभाले लोगों को पीटना बर्बरता है।’

If this is what’s gonna happen everytime a citizen expresses their view, forget #CAB, we should pass a bill and not call our country a democracy anymore! Beating up innocent human beings for speaking their mind? BARBARIC.

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) December 17, 2019