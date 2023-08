सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952: क्या फिल्म पाइरेसी पर लगेगी रोक? संशोधित कानून में बढ़ाई गई सजा

नया बिल फिल्म उद्योग के जानकारों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया है। इस विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग (धारा 6एए) और उनके प्रदर्शन (धारा 6एबी) पर रोक लगाने के प्रावधानों के साथ सिनेमैटोग्राफ एक्ट में नई धाराएं जोड़ने का प्रस्ताव है। विधेयक में पाइरेसी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान भी किया गया है।

नए बिल के बाद सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य होगा। फिलहाल किसी फिल्म को 10 साल के लिए सेंसर प्रमाण पत्र दिया जाता है।

