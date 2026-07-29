CineGram: देव आनंद सिर्फ हिंदी सिनेमा के सदाबहार सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन भी थे। उनकी मुस्कान और अंदाज पर फैंस इस कदर फिदा थे कि उनसे जुड़े किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन पर्दे पर रोमांस के बादशाह रहे देव आनंद अपनी असल जिंदगी में एक ऐसा प्यार भी दिल में छिपाए रहे, जिसका इजहार कभी नहीं कर सके।

कहा जाता है कि वह जीनत अमान से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन राज कपूर से जुड़ी एक घटना ने उन्हें अपने जज्बात जाहिर करने से रोक दिया। आज सिनेग्राम में जानिए देव आनंद और जीनत अमान की उस अधूरी प्रेम कहानी का दिलचस्प किस्सा।

देव आनंद ने 50 और 60 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी, स्टाइल और रोमांटिक अंदाज से इंडस्ट्री पर राज किया। 1946 में फिल्म ‘हम एक हैं’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले देव आनंद ने छह दशकों से भी ज्यादा समय तक दर्शकों का मनोरंजन किया।

वहीं जीनत अमान के करियर में साल 1971 में आई फिल्म ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ बड़ा टर्निंग प्वाइंट रही। इसी फिल्म में देव आनंद ने जीनत अमान के साथ काम किया था। जीनत अमान को सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके कई को-एक्टर्स भी पसंद करते थे। उनमें से एक देव आनंद भी थे।

देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘रोमांसिंग विद लाइफ’ में जीनत अमान के लिए उनके प्यार के बारे में लिखा है। उन्होंने ये तक बताया है कि जीनत अमान से अपनी फीलिंग कहने के लिए उन्होंने रोमांटिक डेट प्लान की थी, लेकिन ये काम नहीं आई और उनका दिल टूट गया। इसका कारण राज कपूर थे।

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देव आनंद ने किताब में लिखा है कि राज कपूर ने सबके सामने जीनत अमान को चूमा था और ये देखकर देव आनंद सन्न रह गए थे। हालांकि जीनत अमान ने इस बात को झूठ बताया था।

जीनत अमान के लिए प्लान की थी खास डेट

2007 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में देव आनंद ने लिखा, “अचानक, एक दिन मुझे लगा कि मैं जीनत से बेइंतहा प्यार करने लगा हूं… और मैं उससे सच-मुच एक बात कहना चाहता था! रोमांस के लिए बनी एक बहुत ही खास, एक खास जगह पर मैं दिल की बात कहना चाहता था। मैंने शहर के सबसे ऊपर, ताज होटल में रेंडेवू को चुना, जहां हमने पहले एक बार साथ में खाना खाया था।”

देव आनंद ने आगे लिखा कि उनका ये प्यार पूरा ना हो सका। “मेट्रो सिनेमा में ‘इश्क इश्क इश्क’ के प्रीमियर के बाद, राज कपूर ने वहां आए दर्शकों के सामने जीनत को चूमा, फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बधाई दी। इससे उनकी शाम और भी ज्यादा शानदार हो गई होगी। फिर भी, मैं उनसे ईर्ष्या करता था कि उन्होंने मेरी एकमात्र चाहत, मेरी खोज, मेरी मुख्य नायिका को चूमने की इच्छा की।”

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राज कपूर और जीनत अमान को साथ देख टूट गया था देव आनंद का दिल

उन्होंने आगे लिखा, “ये बात मुझे अचानक कुछ ज्यादा ही जानी-पहचानी लगी। और जिस तरह से उसने उसके गले लगने का जवाब दिया, वह सिर्फ विनम्र और शिष्टता से कहीं ज्यादा लग रहा था… उसके चेहरे पर और भी शर्मिंदगी साफ झलक रही थी और जीनत अब मेरे लिए वो जीनत नहीं रही। मेरा दिल टूट गया… मेरे दिमाग में उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं रह गया था, मैं चुपके से वहां से निकल गया।”

जीनत अमान ने किया देव आनंद के दावे से इनकार

देव आनंद की किताब में किए गए इस दावे से जीनत अमान काफी नाराज हो गई थीं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था, “ईमानदारी से कहूं तो मैं नाराज थी। मुझे अपमानित, आहत और निराश महसूस हुआ कि देव साहब, मेरे बहुत बड़े गुरु, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं प्यार करती थी और जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करती थी, न केवल सच्चाई से रहित ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे, बल्कि फिर इसे दुनिया के सामने प्रकाशित करेंगे। कई हफ्तों तक मेरे फोन लगातार बजते रहे क्योंकि मेरे दोस्त पूछते रहे कि ‘वास्तव में क्या हुआ’ और किताब के कुछ अंश साझा करते रहे। हालांकि मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, और अपने गुस्से में मैंने जो कॉपी भेजी थी उसे स्टोर में रख दिया!”

साल 2018 में जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में देव आनंद के प्यार के बारे में बात करते हुए कहा था, “मैं देव साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, उनकी वजह से मैं फिल्मों में आई। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगी कि ये उनका परस्पेक्टिव था जो उस शाम को हुआ, उन्होंने अंदाजा लगाया। लेकिन वह मेरी तरफ से बिलकुल अलग था।”

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राज कपूर को लेकर दी थी सफाई

जीनत ने आगे कहा था, “मैंने देव आनंद के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मैंने राज जी के साथ भी काम किया। उस दिन दोनों एक ही जगह पर एक ही समय में थे। तब मैं राज जी के पास गई और उन्हें मैंने ग्रीट किया। क्यों न करूं वो मेरे को-स्टार थे। हम साथ में काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता उस दिन ऐसा क्या हुआ जो कि देव साहब फिर दूर चले गए। वह बात मेरे लिए भी बड़ी अजीब थी। मुझे अहसास हुआ था। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उस शाम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे।”

बता दें कि देव आनंद सिर्फ एक शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि बेहतरीन लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। हिंदी सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके एक साल बाद, 2002 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनकी आखिरी फिल्म ‘चार्जशीट’ 2011 में रिलीज हुई थी और उसी साल 3 दिसंबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।