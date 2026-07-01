मशहूर बॉलीवुड कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली मार्टिस को सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक, असहज महसूस होने पर उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली। जांच के बाद डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, ताकि उनकी पूरी जांच की जा सके और जरूरत पड़ने पर आवश्यक इलाज किया जा सके।

बॉस्को की शुरुआती जांच रिपोर्ट आईं सामान्य

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, बॉस्को मार्टिस को 27 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी कई तरह की जांच और स्कैन किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य आई हैं। फिर भी डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं और कुछ अन्य जांच भी कर रहे हैं। इन सभी जांचों के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किया जाएगा।

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बॉस्को मार्टिस के अस्पताल में भर्ती होने की खबर तब सामने आई, जब उनके अस्पताल के कमरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीरों में मशहूर कोरियोग्राफर मरीजों की ड्रेस पहने हुए और पल्स मॉनिटरिंग मशीन के पास बैठे नजर आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों चिंता में आ गए। फिलहाल, डॉक्टरों की तरफ से उनकी सेहत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, बॉस्को या उनकी टीम की तरफ से भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

75 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं बॉस्को

बॉस्को मार्टिस बॉलीवुड के सबसे मशहूर और सफल कोरियोग्राफरों में गिने जाते हैं। उन्होंने सीजर गोंसाल्वेस के साथ मिलकर ‘बॉस्को-सीजर’ की जोड़ी बनाई। उन्होंने अपने करियर में कई हिट गानों की कोरियोग्राफी की और 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बॉस्को-सीजर को बड़ी सफलता साल 2000 में आई फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ से मिली।

इसके बाद उन्होंने ‘तौबा तौबा’ (बैड न्यूज), ‘सेनोरिटा’ (जिंदगी ना मिलेगी दोबारा), ‘झूमे जो पठान’ (पठान), ‘घुंघरू’ और ‘जय जय शिवशंकर (वॉर), ‘लैला मैं लैला’ (रईस) और ‘गलां गुडियां’ (दिल धड़कने दो) जैसे कई हिट गानों की कोरियोग्राफी की।

बॉस्को ने अपने करियर में शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है। उनकी अगली फिल्म ‘अल्फा’ है, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

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