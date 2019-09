Chhichhore Box Office Collection Day 5: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म ‘छिछोरे’ (Chhichhore) बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ने एक वीक के भीतर ही 50 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर लिया है। फिल्म रिलीज के छठवें दिन (11 सितंबर) को 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के लिए तैयार है।

‘छिछोरे’ ने पांचवें दिन करीब 4-5 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने चौथे दिन (9 सितंबर) को 8 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म की कमाई में पहले दिन की तुलना में चौथे दिन करीब 10.66 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म को वीकेंड में पब्लिसिटी का भी फायदा मिला था। ‘छिछोरे’ ने 8 सितंबर (रविवार) को 16 करोड़ 41 लाख,7 सितंबर (शनिवार) को फिल्म ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। ऐसे में फिल्म ने चार दिनों 44 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था। वहीं फिल्म ने पांच दिनों में 50 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर लिया है।

#Chhichhore is rocking… Day 4 [Mon] is 10.66% higher than Day 1 [Fri], despite *lower ticket rates* on weekdays… A rarity in today’s times… Biz at major centers/multiplexes is fantastic… Fri 7.32 cr, Sat 12.25 cr, Sun 16.41 cr, Mon 8.10 cr. Total: ₹ 44.08 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 10, 2019