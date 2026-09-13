Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म ‘द वन’ में पहली बार छठ पूजा को दिखाया गया और साथ ही पहली बार छठी मैया पर एक गाना भी बनाया गया है। ये गाना 10 सितंबर 2026 को जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज किया गया।

इस गाने को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं, इतना ही नहीं फिल्म और इस गाने की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि बॉलीवुड में छठ पूजा के महत्व और आस्था को दिखाने वाली ये पहली फिल्म है।

यह भी पढ़ें- ‘बाघ उसकी दहाड़, नंदी उसकी शक्ति’, सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘द वन’ की रिलीज डेट से उठा पर्दा

‘छठी मैया’ गाने के यूट्यूब वीडियो पर महज 2 दिनों में करीब 22 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। कमाल बात ये है कि ये गाना 17वें नंबर पर दुनियाभर में ट्रेंड कर रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस इस गाने को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड में छठ का महत्व देखना अच्छा लग रहा है।

इस गाने को सिंगर विशाल मिश्रा ने आवाज दी, बोल कौशल किशोर ने लिखे और गाने के लिए कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है। गाने में सोशल मीडिया पर एक नाराजगी भी देखी गई जहां लोगों ने छठ पूजा को सही से ना दिखाने के लिए अपनी नाराजगी जताई। यूजर्स ने दावा किया कि इस पूजा में पीला रंग पहनना जरूरी होता है लेकिन तमन्ना भाटिया समेत सभी औरतें लाल साड़ी पहने दिखाई देती है।

हालांकि गाने में हर जरूरी रस्म को ध्यान रखा गया है जैसे शाम के समय में अर्घ्य देना या सुबह की पूजा करना और कोसी भरने की रस्म निभाना, गाने में इन सभी जरूरी बातों का अच्छे से ध्यान रखा गया। दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ‘द वन’ एक फैंटेसी थ्रिलर है जो पौराणिक कथा से प्रेरित है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी जैसे कलाकार हैं।

फिल्म ‘द वन’ की कहानी की बात करें तो, ये एक रहस्यमयी जंगल, अलौकिक शक्तियां और एक प्राचीन मंदिर की कहानी है, जहां एक शहरी इंसान अपने पूर्वजों के गांव के प्रतिबंधित जंगल में जाता है और एक दैवीय शक्ति को जागृत करता है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।