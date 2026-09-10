Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म ‘द वन’ का गाना ‘छठी मैया’ आखिरका रिलीज हो गया है। फिल्म में छठ पूजा को बेहद खास दिखाया गया है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

‘द वन’ के ‘छठी मैया’ गाने को विशाल मिश्रा ने आवाज दी है। इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं और इस गाने की कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है। गाने को जी म्यूजिक ने रिलीज किया है।

बेहद खूबसूरत है गाने का वीडियो

गाने में तमन्ना भाटिया छठ पूजा का व्रत करती नजर आ रही हैं। इसमें छठ पूजा के अलग-अलग रीति-रिवाजों की झलक दिखाई गई है। शाम के अर्घ्य से लेकर सुबह की पूजा और कोसी भरने की रस्म तक को गाने में सब बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उनके साथ छठ पूजा करते और कोसी भरते नजर आ रहे हैं।

तमन्ना भाटिया ने शेयर किया वीडियो

तमन्ना भाटिया ने भी इस गाने को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। साथ में उन्होंने लिखा है, “हर आराध्य में आस… हर आस में छठी मैया का विश्वास।”

400 साल पुरानी है फिल्म की कहानी

‘द वन’ की कहानी एक ऐसे शहरी व्यक्ति की है, जो अपने पुश्तैनी गांव के प्रतिबंधित जंगल में एक दिव्य शक्ति को जगा देता है। इसके बाद उसका सामना ऐसी ताकतों से होता है, जिन्हें समझना उसके लिए आसान नहीं है। फिल्म में वन देवी की करीब 400 साल पुरानी कहानी भी दिखाई जाएगी।

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दीपक मिश्रा के निर्देशन में बनी ‘द वन’ की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।