बॉलीवुड में त्योहारों को फिल्मों का हिस्सा बनाना कोई नई बात नहीं है। तमाम फिल्मों में करवाचौथ से लेकर दिवाली तक कई त्योहार दिखाई गई हैं। मगर ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बनाने जा रहा है। खास बात यह है कि एक ही समय में दो बड़ी फिल्मों में छठ की झलक देखने को मिल रही है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द ववन’ और आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की ‘ये प्रेम मोल लिया’ में छठ पूजा को कहानी और संगीत के जरिए पर्दे पर दिखाया गया है।

‘द ववन’ में दिखी छठ की आस्था

दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी ‘द ववन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ में तमन्ना भाटिया छठ पूजा करती नजर आ रही हैं। फिल्म के छठ स्पेशल गाने ‘छठी मैया’ में अभिनेत्री पारंपरिक अंदाज में दिखाई देती हैं। गाने में छठ घाट, पूजा की तैयारियों और सूर्य देव को अर्घ्य देने की झलक देखने को मिलती है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

इस गाने की खास बात सिर्फ यह नहीं है कि यह छठ पूजा से जुड़ा है, बल्कि इसमें भावनाएं भी खूब हैं। गाने में घर-परिवार, आस्था और अपनों की याद का एहसास होता है। इसे सुनकर खासकर उन लोगों को अपना घर, गांव, परिवार और छठ घाट याद आ सकता है, जो त्योहार के समय अपने घर से दूर रहते हैं।

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तमन्ना ने भी इस फिल्म में छठ को जिस तरह दिखाया गया है, उसे लेकर खुशी जाहिर की है। उनके मुताबिक फिल्म के मेकर्स ने इस त्योहार को समझते हुए इसे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश करने की कोशिश की है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ में आयुष्मान-शरवरी ने दिया अर्घ्य

वहीं, सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ भी छठ पूजा की वजह से चर्चा में है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टाइटल ट्रैक में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ छठ पूजा करते दिखाई देते हैं। दोनों सूर्य देव को अर्घ्य देते नजर आते हैं और गाने में त्योहार के पारंपरिक रंगों की खूबसूरत झलक दिखाई गई है।

सूरज बड़जात्या की फिल्मों में परिवार, रिश्ते और भारतीय संस्कार हमेशा अहम रहे हैं। ऐसे में छठ जैसे पर्व को कहानी के बीच जगह देना फिल्म की इसी पारिवारिक और सांस्कृतिक दुनिया से जुड़ा नजर आता है। टाइटल ट्रैक में श्रेया घोषाल की आवाज इस पूरे माहौल को और भावुक बनाती है।

छठ से जुड़ी लोगों की आस्था

छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार और आस्था से जुड़ा पर्व है। इस दौरान घाट पर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घरों में प्रसाद बनाया जाता है और छठ के पारंपरिक गीत गूंजते हैं। पूरा परिवार मिलकर पूजा की तैयारी करता है। इन सबके साथ लोगों की कई पुरानी और खास यादें जुड़ी होती हैं।

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यही वजह है कि जब किसी फिल्म में छठ पूजा या इससे जुड़े गीत दिखाई और सुनाई देते हैं, तो वह सीन सीधे दिल तक पहुंचता है। गाने सुनकर लोगों को अपना घर, गांव, परिवार और छठ घाट याद आ सकता है। खासकर उन लोगों के लिए ये गीत ज्यादा भावुक हो सकते हैं, जो त्योहार के समय अपने घर से दूर रहते हैं।

बॉलीवुड में दिख रहा छठ का रंग

हिंदी फिल्मों में अब तक दिवाली, होली और करवाचौथ जैसे त्योहारों को काफी जगह मिलती रही है। लेकिन ‘द ववन’ और ‘ये प्रेम मोल लिया’ में छठ पूजा की झलक देखने को मिल रही है। दोनों फिल्मों में छठ को सिर्फ एक पूजा के सीन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे कहानी और गानों से जोड़ा गया है।

छठ के जरिए फिल्मों में परिवार, रिश्तों और अपनी मिट्टी से जुड़ाव को भी दिखाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इन फिल्मों के छठ वाले गाने उन लोगों को खास तौर पर पसंद आ सकते हैं, जिनके लिए यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि घर लौटने, अपनों से मिलने और अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास है।