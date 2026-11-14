छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल की आस्था, संस्कृति और परिवार से जुड़ी भावनाओं का महापर्व है। जब घाटों पर दीप जलते हैं, महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में सजकर सूप और दउरा लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंचती हैं, उस समय आस-पास में एक आवाज गूंजती है शारदा सिन्हा की आवाज।

बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा ने अपने लोकगीतों के जरिए छठ महापर्व को एक अलग पहचान दी। उनके गीत आज भी लाखों लोगों को अपने गांव, परिवार और बचपन की याद दिलाते हैं। आइए, जानते हैं उनके पांच सदाबहार छठ गीतों के बारे में।

केलवा के पात पर

शारदा सिन्हा का यह गीत छठ पूजा के सबसे चर्चित लोकगीतों में शामिल है। इसमें केले के पत्ते और सूर्य देव की उपासना के बारे में बताया गया है। गीत के बोल छठ की पुरानी परंपराओं और गांव के जीवन की खूबसूरती को सामने लाते हैं।

कांच ही बांस के बहंगिया

यह गीत छठ पूजा की तैयारियों और पूजा सामग्री लेकर घाट जाने की परंपरा को दिखाता है। बांस की बहंगी, दउरा और सूप छठ पूजा के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। शारदा सिन्हा की आवाज में यह गीत पर्व के पारंपरिक रंग को और खास बना देता है।

पहिले पहिल हम कईनी

पहली बार छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को यह गीत खूबसूरती से जाहिर करता है। इसमें छठी मईया के प्रति समर्पण, आस्था और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना झलकती है। यही वजह है कि यह गीत खास तौर पर व्रत करने वाली महिलाओं के बीच लोकप्रिय है।

हो दीनानाथ

छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का खास महत्व है। शारदा सिन्हा का यह भक्ति गीत दीनानाथ यानी सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना की भावना को व्यक्त करता है। छठ के दौरान इस गीत को सुनकर भक्त काफी अच्छा महसूस करते हैं।

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उठऊ सूरज, भइले बिहान

छठ पूजा के उषा अर्घ्य यानी सुबह के अर्घ्य की भावना से जुड़ा यह गीत श्रद्धालुओं के बीच खास पहचान रखता है। इसमें सूर्य देव के उदय होने और दर्शन देने की प्रार्थना की जाती है। सुबह-सुबह घाटों पर इस तरह के गीत छठ के माहौल को शानदार बना देते हैं।

शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा लगता है छठ महापर्व

शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही लोकसंगीत को देशभर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। छठ पूजा से जुड़े उनके गीतों ने बिहार की संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। हालांकि, उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। छठ पूजा के मौके पर जब उनके गीत बजते हैं, तो लोगों को अपने गांव, परिवार और बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।