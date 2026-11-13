भारतीय सिनेमा में हमेशा से ही देश की अलग-अलग संस्कृतियों, परंपराओं और त्योहारों को खास जगह मिलती रही है। दिवाली, होली, जन्माष्टमी, ईद जैसे कई त्योहारों की झलक भारतीय सिनेमा की काफी सारी फिल्मों में देखने मिली है लेकिन छठ पूजा पर कुछ चुनिंदा फिल्में ही देखने मिली है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 65 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था है ‘भैया’। ये फिल्म साल 1961 में रिलीज हुई थी, ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें छठ पूजा के महत्व को दिखाया गया था। यहीं नहीं छठ का गीत भी शामिल किया गया था। जिसे आवाज देने वाली लता मंगेशकर की बहन थीं।

भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला छठ पूजा का गीत

इस फिल्म का एक गाना है जिसका नाम है ‘सूपवे नरियरवे बाजली मूरि मैया’। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में छठ पूजा पर बना पहला फिल्मी गीत था। इस गाने को लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर ने अपनी शानदार आवाज में गाया था। इस गाने की धुन संगीतकार चित्रगुप्त ने तैयार की थी।

इसके पारंपरिक और भावपूर्ण बोल विद्यावासिनी देवी और प्रेम धवन ने लिखे थे। इसके साथ ही इस फिल्म को बिहारी भाषा की पहली बोलती फिल्म भी बताया जाता है। इस गीत में छठ की आस्था और सूर्य देव की पूजा की भावना को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया था।

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छठ का महत्व दिखाती फिल्म की कहानी

इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर छठ पूजा की लोक आस्था और परंपरा को खूबसूरती से पेश किया। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की उन शुरुआती फिल्मों में खास माना जाता है, जिसमें पहली बार छठ महापर्व और उससे जुड़े पारंपरिक गीत को पर्दे पर जगह मिली। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के जरिए छठ के लिए लोगों की आस्था घर-घर तक पहुंची और लोक संस्कृति को सिनेमा में एक नई पहचान मिली।

फिल्म ‘भैया’

ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, जिसमें असल तरीके से पहली बार छठ पूजा होती दिखाई दी थी। 1961 में रिलीज हुई फिल्म ‘भैया’ मूल रूप से मगही भाषा में बनाई गई थी। उस समय हिंदी सिनेमा में क्षेत्रीय भाषाओं और गांव के जीवन पर आधारित कहानियों को बहुत कम जगह मिलती थी।

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फणी मजुमदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तरुण बोस, विजया चौधरी, हेलेन, शुभा खोटे, अचला सचदेव और हेलेन जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।