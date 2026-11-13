Chhath Song 2026: छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में नहाय-खाय का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्धता के साथ पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। छठ के पारंपरिक गीतों में इस पर्व की आस्था, पवित्रता और लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है।

छठ महापर्व का नाम आते ही लोकगीतों की मधुर धुन कानों में गूंजने लगती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस पर्व की शुरुआत छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्धता के साथ पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। छठ के पारंपरिक गीतों में इस पर्व की आस्था, पवित्रता और लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है।

छठ के पारंपरिक गीत सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को भी सहेजकर रखा गया है। ऐसा ही एक भोजपुरी गीत नहाय-खाय और छठ की तैयारियों पर बना है। जिसे अनु दुबे ने गाया है।

इस गीत की शुरुआत सुगा और सुगनी के प्रसंग से होती है। इसमें केले, नारियल, आम और सेव जैसे फलों को धोते और ठेकुए के लिए गेहूं को धोते-सुखाते दिखाया गया है।

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इसके बाद गीत छठ की तैयारियों और घाट की रौनक दिखाई जाती है। गीत में छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि घाट पर उगी मकरी (एक प्रकार की घास या खरपतवार) को हटाने की अनुमति दी जाए, ताकि पूजा की जगह साफ-सुथरी बनाई जा सके। सेवक हाथ जोड़कर छठी मैया से विनती करते हैं और घाट को सजाने-संवारने की बात कहते हैं।

गीत का एक हिस्सा व्रतियों की तपस्या और समर्पण को भी दिखाता है। इसमें पति की धोती भीगने और व्रती की साड़ी भीगने का जिक्र है। वह छठी मैया से कहता है कि उसकी धोती भीग जाए, लेकिन उसकी पत्नी या व्रती की साड़ी और पूजा की कोसी न भीगे। यह भाव व्रत के प्रति श्रद्धा और परिवार की मंगलकामना को दर्शाता है।

आखिर में गीत छठी मैया की महिमा का गुणगान करता है। उनकी कृपा से परिवार के हंसते-खेलते रहने की कामना की जाती है। साथ ही घी के दीये जलाकर पूजा के गीत गाने और पूरे नगर में भक्ति का माहौल दिखाया गया है।

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गीत के बोल-

केरा बाजे फरेला घ वध से

ओ पर सुगा में डरा ओ पर सुगा में डरा

मर बोरे सुगा वाधे नुक से सुगा गिरे मरु छ सुगा

गिरे मरु छ सुगनी ज रोवेली

वियोग से आदत होई ना सहा आदत होई ना सहा