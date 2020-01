Chhapaak Box Office Collection Day 6: छपाक के आगे अजय देवगन की Tanhaji लगातार चुनौती बनकर खड़ी है। फिर भी दीपिका की फिल्म दमदार प्रदर्शन कर रही है। सिंगल स्क्रीन्स पर दीपिका की फिल्म देखना पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कमाई बेशक स्लो हो रही है लेकिन मकरसंक्रांति के मौके पर फिल्म को काफी फायदा मिला। बॉक्स ऑफिस पर दीपिका की फिल्म अब तक 23 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटा चुकी है।

शुक्रवार को यानी ओपनिंग डे पर फिल्म छपाक ने 4 करोड़ 77 लाख रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे 6 करोड़ 90 लाख रुपए। रविवार को 7 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई हुई थी। सोमवार को छपाक ने कमाए थे 2 करोड़ 35 लाख रुपए। वहीं मंगलवार को फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 55 लाख रुपए। कुल मिला कर फिल्म ने कमा डाले हैं 23 करोड़ 92 लाख रुपए।

तानाजी के आगे दीपिका की फिल्म छपाक सरवाइव कर रही है फिर भी छपाक अपना पूरा दम दिखा रही है। अब अगले हफ्ते यानी 17 जनवरी को आने वाली है सोनू के टीटू की स्वीटी फेम सनी सिंह की फिल्म ‘जय मम्मी दी’। इस फिल्म के आने से दीपिका की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, फिलहाल देखें आज फिल्म छपाक के बॉक्स ऑफिस का क्या है हाल:-

#Chhapaak gets the benefit of partial holiday [Day 5]… Will, again, stay steady today [Wed; 15 Jan] due to #MakarSankranti festivities [partial holiday]… Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr, Tue 2.55 cr. Total: ₹ 23.92 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2020