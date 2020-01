Chhapaak Box Office Collection Day 5: पिछले हफ्ते 10 जनवरी को बड़े परदे पर तीन फिल्में बड़ी फिल्म एक साथ रिलीज हुईं थीं। रजनीकांत की दरबार, अजय देवगन और काजोल की ‘तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर’ और दीपिका पादुकोण छपाक। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म जहां शानदार कमाई करते हुए 100 करोड़ के करीब पहुंच रही है वहीं दीपिका की छपाक भी वीकेंड में अच्छा कलेक्शन किया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को 2.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

कमाई के लिहाज से पूरे हफ्ते की बात करें तो छपाक ने शुक्रवार 4.77 करोड़, शनिवार को 6.90 करोड़ तो रविवार और सोमवार को क्रमशः7.35 करोड़ और 2.35 करोड़ रुपए का बिजनेस की। इस प्रकार इसकी कुल कमाई 21.37 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं मकरसंक्रांति के कारण इस वीक फिल्म की कमाई में उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। 5वें दिन इसके 3 से 4 करोड़ के कलेक्शन का अनुमान है।

हालांकि आंकड़ों के लिहाज से दीपिका की छपाक तान्हाजी पर भारी पड़ी है। गौरतलब है कि अजय देवगन की तान्हाजी 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाई गई हैं वहीं छपाक का बजट सिर्फ 30 करोड़ का ही है। इस लिहाज से छपाक अपनी लागत लगभग वसूल करने के करीब पहुंच चुकी है। वहीं देशभर में तान्हाजी 3 हजार से उपर स्क्रीन पर रिलीज हुई थी जबकि छपाक को 1200 ही स्क्रीन मिल पाए थे।

#Chhapaak slips on Day 4… Biz is limited to a few premium multiplexes of urban centres… Continues to non-perform at Tier-2 and 3 cities and also mass belt… Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr. Total: ₹ 21.37 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 14, 2020