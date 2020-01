ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर छपाक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर किया है। छपाक ने पहले दिन 4.77 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन छपाक के लगभग 4-5 करोड़ तक के कलेक्शन की उम्मीद की गई थी।

#Chhapaak is ordinary on Day 1... Collects well at select high-end multiplexes... Biz at Tier-2 and 3 cities and also mass circuits is way below the mark... Growth on Day 2 and 3 crucial for a respectable weekend total... Fri ₹ 4.77 cr. #India biz.