मशहूर राइटर चेतन भगत (Chetan Bhagat) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच चेतन भगत ट्वीट कर पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ कांसेप्ट पर निशाना साधा साधा है। चेतन भगत ने ट्वीट कर लिखा, ‘आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह होना चाहिए कि भारतीय उत्पादों को इतना बेहतर बनाया जाए कि लोग दूसरे उत्पादों की जगह उनका चयन करें।’

चेतन भगत का ये ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है और यूजर्स जमकर इसपर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘मैं पहली बार आज किसी बात को लेकर आपसे सहमत हुआ हूं’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ इस बात पर मैं आपके साथ सहमत हूं कि आत्मनिर्भर होने का मतलब यह होना चाहिए कि भारतीय उत्पादों को बेहतर बनाया जाए ताकि लोग दूसरे उत्पादों की जगह उनका चयन कर सकें।’ चेतन भगत के अलावा फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है।

Self reliance should not mean forcing consumers to buy lo quality products.

Self reliance should mean making Indian products so good in quality that they are chosen over others.

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) May 14, 2020