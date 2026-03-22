चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहे हैं और इन अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन का ऐलान आखिरकार हो गया है। इस बार सबसे आगे रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ है, जिसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टिंग, म्यूजिक और टेक्निकल समेत कई कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है।
इसके बाद अनीत पड्डा और अहान पांडे स्टारर ‘सैयारा’ और ‘होमबाउंड’ है। इन दोनों मूवीज को भी कई अहम कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले हैं। बता दें कि ‘छावा’, ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’, ‘हक’ और ‘धड़क 2’ जैसी फिल्में भी बड़ी दावेदार बनकर उभरी हैं, जिन्हें एक्टिंग और क्राफ़्ट से जुड़ी कैटेगरीज में खास जगह मिली है।
यह भी पढ़ें: 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ‘धुरंधर 2’, रणवीर सिंह की फिल्म ने तीन दिन में तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
यहां देखें नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट
बेस्ट एक्शन
120 बहादुर
छावा
देवा
धुरंधर
जाट
बेस्ट एक्टर (फीमेल)
तृप्ति डिमरी- धड़क 2
यामी गौतम धर- हक
सोनल मधुशंकर- ह्यूमन्स इन द लूप
कोंकणा सेन शर्मा- मेट्रो… डिनो में
मोनिका पंवार- निशांची
राधिका आप्टे- सिस्टर मिडनाइट
कृति सेनन- तेरे इश्क में
बेस्ट एक्टर (फीमेल)- ओटीटी फिल्म
फातिमा सना शेख- आप जैसा कोई
सान्या मल्होत्रा- मिसेज
राधिका आप्टे- साली मोहब्बत
सबा आज़ाद- सांग्स ऑफ पैराडाइस
मिया मेल्ज़र- स्टोलन
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली- फरीदा जलाल
श्रेया चौधरी – द मेहता बॉयज
बेस्ट एक्टर (मेल)
विक्की कौशल- छावा
सिद्धांत चतुवेर्दी – धड़क 2
रणवीर सिंह- धुरंधर
विशाल जेठवा – होमबाउंड
ईशान खट्टर – होमबाउंड
मनोज बाजपेयी – जुगनुमा: द फैबल
आदर्श गौरव – सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट एक्टर (मेल)- ओटीटी फिल्म
मनोज बाजपेयी- इंस्पेक्टर जेंड़े
अभिषेक बच्चन- कालीधर लापता
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी- रात अकेली है द बंसल मर्डर्स
अभिषेक बनर्जी- स्टोलन
शुभम् वर्धन- स्टोलन
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल)
दिव्या दत्ता- छावा
शीबा चड्ढा- हक
शालिनी वत्स- होमबाउंड
डॉली अहलूवालिया- सितारे जमीन पर
मंजिरी पुपला- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (मेल)
अक्षय खन्ना- धुरंधर
राकेश बेदी- धुरंधर
नसीरुद्दीन शाह – गुस्ताख इश्क
सौरभ शुक्ला- जॉली एलएलबी 3
दीपक डोबरियाल – जुगनुमा: द फैबल
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर
छावा
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
बेस्ट कोरियोग्राफी
उई अम्मा- आजाद
भसड़ मचा- देवा
शरारत- धुरंधर
पनवाड़ी गाना- सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
दिलबर की आंखों का- थम्मा
बेस्ट छायांकन
धुरंधर
होमबाउंड
ह्यूमन्स इन द लूप
पाश में मनुष्य
जुगनुमा: द फैबल
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट कॉस्ट्युम
छावा
धुरंधर
गुस्ताख इश्क
होमबाउंड
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायलॉग
धुरंधर
हक
होमबाउंड
जॉली एलएलबी 3
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायरेक्टर
लक्ष्मण रामचन्द्र उतेकर- छावा
आदित्य धर- धुरंधर
सुपर्ण एस वर्मा- हक
नीरज घेवान- होमबाउंड
द फैबल राम रेड्डी- जुगनुमा
मोहित सूरी- सैयारा
रीमा कागती- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायरेक्टर- ओटीटी फिल्म
आरती कड़व- मिसेज
हनी त्रेहान- रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
करण तेजपाल- स्टोलन
अनुषा रिजवी – द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
बोमन ईरानी- द मेहता बॉयज
बेस्ट एडिटिंग
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट फिल्म
धड़क 2
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
सितारे जमीन पर
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
छावा
बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी
धड़क 2
हक
ह्यूमन्स इन द लूप
मिसेज
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
बेस्ट फिल्म राइटिंग (स्टोरी एंड स्क्रीनप्ले)
धुरंधर
हक
होमबाउंड
ह्यूमन्स इन द लूप
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट हेयरस्टाइल और मेक-अप
छावा
धुरंधर
इमरजेंसी
होमबाउंड
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट लिरिक्स
गहरा हुआ- धुरंधर
उल जुलूल इश्क- गुस्ताख इश्क
यार मेरे- होमबाउंड
सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
बंदे- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट ओटीटी फिल्म
मिसेज
रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स
स्टोलन
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
द मेहता बॉयज
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
शरारत- धुरंधर
कायदे से- मेट्रो… डिनो में
सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
बरबाद- सैयारा
हमसफर- सैयारा
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
धुरंधर टाइटल ट्रैक- धुरंधर
गहरा हुआ- धुरंधर
सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
धुन- सैयारा
बरबाद- सैयारा
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
छावा
धुरंधर
गुस्ताख इश्क
होमबाउंड
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
हक
चैप्टर 2
बेस्ट स्क्रिप्ट- ओटीटी फिल्म
मिसेज
रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स
सांग्स ऑफ पैराडाइस
स्टोलन
द मेहता बॉयज
बेस्ट सॉन्ग
धुरंधर टाइटल ट्रैक- धुरंधर
गहरा हुआ- धुरंधर
सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
बरबाद- सैयारा
हमसफर- सैयारा
बेस्ट साउंड डिजाइन
छावा
धुरंधर
होमबाउंड
हुमंस इन द लूप
सैयारा
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट
120 बहादुर
छावा
धुरंधर
जुगनुमा: द फैबल
थम्मा
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर
शाजिया इकबाल- धड़क 2
दिबाकर दास रॉय- दिल्ली डार्क
अरण्य सहाय- ह्यूमन्स इन द लूप
करण सिंह त्यागी – केसरी चैप्टर 2
करण कंधारी- सिस्टर मिडनाइट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (फीमेल)
राशा थडानी- आजाद
सारा अर्जुन- धुरंधर
रिधिमा सिंह- ह्यूमन्स इन द लूप
अनीत पड्डा- सैयारा
शुभांगी दत्त- तन्वी द ग्रेट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल)
मोहित अग्रवाल- आगरा
अमन देवगन- आजाद
सैमुअल एबियोला रॉबिन्सन- दिल्ली डार्क
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल) ऐश्वर्य ठाकरे- निशांची
अहान पांडे- सैयारा
यह भी पढ़ें: ईद पर गैलेक्सी की बालकनी में नजर आए सलमान खान, अस्पताल से छुट्टी के बाद पहली बार साथ दिखे पिता सलीम खान