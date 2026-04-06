Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में रविवार को चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन हुआ। सितारों से सजा ये खास इवेंट कॉमेडियन जाकिर खान और सुनील ग्रोवर के साथ-साथ आलिया भट्ट और सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया। शो के एक सेगमेंट के दौरान जाकिर और आलिया के बीच दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें जाकिर ने आलिया को उनके पुराने AIB कनेक्शन की याद दिला दी।

दरअसल, जब जाकिर खान ने आलिया को स्टेज पर बुलाने की कोशिश की, तब वो अपने पसंदीदा स्नैक- फ्रेंच फ्राइज के मज़े ले रही थीं। काफी मनाने के बाद जब आलिया स्टेज पर आईं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘इतना सब कुछ बोल दिया आपने बिना रोस्ट किए।’

इस पर जाकिर ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, “मैं रोस्ट नहीं करता मैम, मेरे दोस्त करते हैं। आपके भी तो दोस्त थे वो FIR से पहले।” जाकिर का ये मज़ाक सुनकर आलिया भी चौंक गईं और माहौल में ठहाके गूंज उठे।

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बता दें कि AIB एक समय अपने ‘नॉकआउट’ रोस्ट शो के लिए काफी चर्चित रहा था। 2015 में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पर बने रोस्ट शो को लेकर अश्लीलता के आरोपों के कारण विवाद हुआ था। इसके बाद 2018 में मीटू आरोपों के चलते AIB ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया।

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अवार्ड्स में किसका रहा दबदबा

इस भव्य समारोह में फिल्म ‘धुरंधर’ ने सबसे ज्यादा 14 अवॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर (मेल) और आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। वहीं, नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। यामी गौतम धर को फिल्म ‘हक’ के लिए बेस्ट एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड दिया गया।

स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सिनेमा में उत्कृष्टता को निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर सम्मानित करना है। इन अवॉर्ड्स के विजेताओं का चयन स्क्रीन एकेडमी द्वारा किया जाता है, जिसमें 53 प्रतिष्ठित फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं।

इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया की सिनेमा स्कॉलर डॉ. प्रिया जयकुमार द्वारा तैयार किए गए विशेष ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया।

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स्क्रीन एकेडमी के सदस्यों में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रसेंजीत चटर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।