Chetak Screen Awards 2026: इस साल बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने फिल्म ‘हक’ में अपने शानदार अभिनय के लिए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट एक्टर (फीमेल) का खिताब अपने नाम किया। यह जीत ऐसे साल में आई है, जहां अलग-अलग जॉनर में महिला कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

यामी इवेंट में मौजूद नहीं थीं, क्योंकि वह अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। वहीं, निर्माता नमित मल्होत्रा ​​और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके नाम की घोषणा की थी। निर्देशक सुपन वर्मा ने उनकी तरफ से अवॉर्ड लिया।

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इस इवेंट में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियन जाकिर खान, सुनील ग्रोवर, और जाने-माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने होस्ट की भूमिका निभाई।

बेस्ट एक्टर (फीमेल) के लिए नॉमिनेशन

इस साल बेस्ट एक्टर (फीमेल) कैटेगरी में अलग-अलग तरह की और कड़ा मुकाबला करने वाली नॉमिनेशन लिस्ट देखने को मिली। तृप्ति डिमरी को ‘धड़क 2’ के लिए नॉमिनेट किया गया, जबकि यामी गौतम धर को ‘हक’ के लिए नॉमिनेशन मिला। सोनल मधुशंकर को ‘ह्यूमन्स इन द लूप’ के लिए और राधिका आप्टे को ‘सिस्टर मिडनाइट’ के लिए पहचान मिली।

वहीं, कृति सेनन को ‘तेरे इश्क में’, कोंकणा सेन शर्मा को ‘मेट्रो… इन दिनों’ और मोनिका पंवार को ‘निशांची’ के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस लिस्ट में मेनस्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों को बराबर जगह दी गई थी।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के बारे में

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा शुरू किए गए स्क्रीन अवॉर्ड्स भारत के सबसे भरोसेमंद फिल्म सम्मानों में से एक हैं, जो योग्यता और साथियों की वोटिंग के आधार पर बेहतरीन काम को पहचान देते हैं। विजेताओं का चुनाव एक स्वतंत्र संस्था स्क्रीन एकेडमी द्वारा किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और जिसमें 53 फिल्म निर्माता और इंडस्ट्री के पेशेवर शामिल हैं।

शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग के बाद सदस्य एक व्यवस्थित वोटिंग प्रक्रिया के जरिए फिल्मों और परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं। ग्रेडिंग के दिशा-निर्देश दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की डॉ. प्रिया जयकुमार ने तैयार किए थे, जिसमें परफॉर्मेंस को प्रामाणिकता, रचनात्मकता और समग्र प्रभाव जैसे पैमानों पर परखा जाता है।

स्क्रीन एकेडमी में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, कबीर खान, करण जौहर, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन जैसे नाम शामिल हैं।

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