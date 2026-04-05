रविवार को आयोजित Chetak Screen Awards 2026 में भारतीय सिनेमा की बेहतरीन उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। इस बार धुरंधर ने सबसे बड़ा विजेता बनकर कुल 14 पुरस्कार अपने नाम किए।

प्रतिष्ठित बेस्ट फिल्म का पुरस्कार होमबाउंड को मिला, जो धड़क 2, धुरंधर, हक, सैयारा, सितारे ज़मीन पर, सुपरबॉयज़ ऑफ़ मलेगांव और छावा जैसी मजबूत फिल्मों के बीच विजयी रही।

शीर्ष श्रेणियों में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार आदित्य धर को मिला, जिनका मुकाबला लक्ष्मण उतेकर (छावा), सुपर्ण एस वर्मा (हक), नीरज घोषवान (होमबाउंड), राम रेड्डी (जुगनुमा: द फेबल), मोहित सूरी (सैयारा) और रीमा कागती (सुपरबॉयज़ ऑफ़ मलेगांव) से था।

बेस्ट एक्टर (मेल) का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला, जिन्होंने विकी कौशल (छावा), सिद्धांत चतुर्वेदी (धड़क 2), विशाल जेतवा (होमबाउंड), इशान खट्टर (होमबाउंड), मनोज बाजपेयी (जुगनुमा: द फेबल) और आदर्श गौड़ (सुपरबॉयज़ ऑफ़ मलेगांव) को पीछे छोड़ा।

बेस्ट एक्टर (फीमेल) का पुरस्कार यामी गौतम को मिला, जिन्होंने तृप्ति डिमरी (धड़क 2), सोनल मधुशंकर (ह्यूमन्स इन द लूप), कोंकणा सेन शर्मा (मेट्रो… इन दिनो), मोनिका पंवार (निशांची), राधिका आप्टे (सिस्टर मिडनाइट) और कृति सेनन (तेरे इश्क में) जैसी मजबूत प्रतिस्पर्धा को मात दी।

OTT श्रेणी में, बेस्ट OTT फिल्म का पुरस्कार स्टोलन को मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार अभिषेक बनर्जी (स्टोलन) और सान्या मल्होत्रा (मिसेज) को मिले।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 प्रमुख विजेताओं की सूची

श्रेणीविजेता
बेस्ट फिल्महोमबाउंड
बेस्ट एक्ट्रेस (महिला)यामी गौतम – हक
बेस्ट एक्टर (पुरुष)रणवीर सिंह – धुरंधर
बेस्ट डायरेक्टरआदित्य धर – धुरंधर
सपोर्टिंग एक्ट्रेसशालिनी वत्स – होमबाउंड
सपोर्टिंग एक्टरअक्षय खन्ना – धुरंधर
बेस्ट एक्शनधुरंधर
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोरधुरंधर – शाश्वत सचदेव
बेस्ट कोरियोग्राफीधुरंधर – शरारत – विजय गांगुली
बेस्ट सिनेमैटोग्राफीधुरंधर – विकास नवलखा
बेस्ट कॉस्ट्यूमछावा – शीतल इकबाल शर्मा, धुरंधर – स्मृति चौहान
बेस्ट संवादधुरंधर – आदित्य धर
बेस्ट एडिटिंगधुरंधर – शिवकुमार वी. पैनिकर
जेंडर सेंसिटिविटी फ़िल्महक
बेस्ट स्टोरी और स्क्रीनप्लेहोमबाउंड
बेस्ट हेयरस्टाइल और मेकअपधुरंधर – प्रीतिशील सिंह डीसूजा
बेस्ट गानासैयारा – टाइटल ट्रैक
बेस्ट गीतकारगुस्ताख इश्क – उल जूलूल इश्क
बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगरसैयारा – टाइटल ट्रैक – फहीम अब्दुल्ला
बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगरसैयारा – टाइटल ट्रैक – श्रेया घोषाल
बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनधुरंधर
बेस्ट साउंड डिज़ाइनधुरंधर – बिश्वदीप चटर्जी
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्सधुरंधर
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टरशाज़िया इकबाल – धड़क 2
ब्रेकथ्रू न्यू एक्ट्रेसअनीत पड्ढा – सैयारा
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टरअहान पांडे – सैयारा

OTT श्रेणियाँ

श्रेणीविजेता
बेस्ट OTT फिल्मस्टोलन
बेस्ट एक्ट्रेस (OTT)सान्या मल्होत्रा – मिसेज
बेस्ट एक्टर (OTT)अभिषेक बनर्जी – स्टोलन
बेस्ट डायरेक्टर (OTT)करण तेजपाल – स्टोलन
बेस्ट स्क्रिप्ट (OTT)स्टोलन

Chetak Screen Awards 2026 के बारे में

Indian Express Group द्वारा स्थापित, यह पुरस्कार भारत के सबसे भरोसेमंद फिल्म सम्मान में से एक है। विजेताओं का चयन स्वतंत्र Screen Academy द्वारा किया गया, जिसमें 53 सम्मानित फिल्मकार, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं।

अकादमी ने फिल्में सृजनात्मकता, तकनीकी उत्कृष्टता, दर्शक संबंध और नवाचार के आधार पर मूल्यांकित की। प्रदर्शन श्रेणियों का मूल्यांकन प्रामाणिकता पर केंद्रित था।

सदस्यों में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन सहित कई प्रमुख फिल्मकार शामिल हैं।