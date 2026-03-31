Chetak Screen Awards 2026: 5 अप्रैल को चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स मुंबई में होने जा रहे हैं। ऐसे में पिछले आयोजनों के कुछ यादगार पलों को याद करना एकदम सही मौका है। इस शाम के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक हमेशा लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड रहा है। ऐसा ही एक अविस्मरणीय पल 2005 में देखने को मिला था, जब वहीदा रहमान ने मंच पर दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र के सम्मान में कुछ शब्द कहे।

मंच पर आते ही वहीदा रहमान ने जीतेंद्र को “अपने दौर के महान सितारे, जिन्होंने अपना अलग ट्रेंड सेट किया और हर नया कलाकार उनकी तरह बनना चाहता था, हर नई अभिनेत्री उनके साथ काम करना चाहती थी” कहकर सम्मानित किया। उनके इन शब्दों ने पूरे माहौल को खास बना दिया।

जब जीतेंद्र मंच पर पहुंचे, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनकी बेटी एकता कपूर, पत्नी शोभा कपूर के साथ-साथ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शाहरुख खान भी अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मौजूद थे।

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अवॉर्ड लेते समय जीतेंद्र ने अपनी पत्नी का खास तौर पर धन्यवाद करते हुए कहा, “मैं सबसे पहले अपनी प्यारी पत्नी शोभा का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरी जिंदगी में एक मजबूत ताकत रही हैं। मुझे लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।”

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छह दशकों से अधिक लंबे करियर में जीतेंद्र ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी खास स्टाइल और ऊर्जावान डांस के लिए काफी लोकप्रिय हुए। उनके करियर में धरमवीर, हिम्मतवाला, स्वर्ग से सुंदर, खुदगर्ज और धानेदार जैसी कई यादगार फिल्में शामिल हैं।