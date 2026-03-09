चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम अवॉर्ड्स के पिछले संस्करणों के कुछ यादगार पलों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल 2017 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला था, जब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान ने साथ मिलकर शो को होस्ट किया था। अपनी खास करिश्माई अंदाज़ और मज़ेदार केमिस्ट्री के साथ दोनों ने मंच पर धमाल मचा दिया। “ये बंधन तो प्यार का बंधन है” पर डांस से लेकर एक-दूसरे पर मज़ेदार तंज कसने तक, इस जोड़ी ने पूरी शाम को बेहद मनोरंजक बना दिया।

शाहरुख-सलमान की जबरदस्त बॉन्डिंग

समारोह के दौरान सलमान खान और शाहरुख खान मंच पर अपनी ब्लेज़र बदलते हुए भी नज़र आए। इस पल ने दोनों की गहरी दोस्ती और शानदार बॉन्डिंग को दिखाया।

न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर SRK का मजाक

शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में सलमान के न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सलमान ने इस बार नया संकल्प लिया है कि वह आखिरकार शादी कर लेंगे, क्योंकि देश सालों से उनकी शादी का इंतज़ार कर रहा है।

सलमान ने खुद को बताया शादीशुदा

SRK की इस चुटकी का जवाब देते हुए सलमान खान ने मजाक-मजाक में दावा किया कि वह पहले से शादीशुदा हैं। यह सुनकर दर्शक पहले हैरान हुए और फिर ठहाके लगाने लगे। एक सेगमेंट में सलमान ने गंभीर अंदाज़ में कहा कि उन्होंने सब से छिपाकर शादी कर ली है। बाद में उन्होंने बताया कि यह शादी सिर्फ उनके सपनों में होती है। सलमान ने मजाक करते हुए कहा कि हर बार सपने में जब वह अपनी दुल्हन का चेहरा देखने वाले होते हैं, तो डरकर उनकी नींद खुल जाती है।

‘सुल्तानी’ वाला मजेदार जोक

शाहरुख खान ने सलमान की लव लाइफ पर एक और चुटकी लेते हुए कहा कि सलमान एक बेटी चाहते हैं, जिसका नाम ‘सुल्तानी खान’ होगा और 2042 तक वह उसे अभिनेत्री के तौर पर लॉन्च भी कर देंगे।

सलमान-शाहरुख की पुरानी लड़ाई का जिक्र

दोनों सितारों ने अपनी पुरानी अनबन का भी ज़िक्र किया। 2008 में उनकी निजी बातों को लेकर हुई बहस के बाद दोनों के बीच लंबे समय तक दूरी रही थी। बाद में 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों ने गले मिलकर अपनी दोस्ती फिर से शुरू की। 2017 के स्क्रीन अवॉर्ड्स ने उनकी इस दोस्ती को और मजबूत होते हुए दिखाया।

यादों से भरा भावुक पल

शाम का एक पल बेहद भावुक भी रहा। जब उनकी फिल्म ‘करण अर्जुन’ का एक क्लिप दिखाया गया, तो सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू नज़र आए। यह पल दर्शकों के लिए भी बेहद खास और यादगार बन गया।